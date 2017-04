Reicht das fürs Derby?

Vieles von dem, was die 96-Mannschaft da beim Aufsteiger ablieferte, erinnerte doch sehr an die Spiele der Rückrunde unter Trainer Daniel Stendel.

Wie will die Mannschaft mit so einer Leistung das Derby am Sonnabend gegen Eintracht Braunschweig gewinnen? Und war das nur ein Ausrutscher oder ein Rückfall in alte Zeiten?

Es ist nicht das erste Mal in dieser Saison, dass ein Spiel von Hannover 96 für reichlich Fragezeichen bei den Fans sorgte. Nach der Nullnummer am Freitagabend bei den Kickers Würzburg , bei der die „Roten“ eine spielerisch sehr übersichtliche Leistung boten, waren es zwei Dinge, die die Fangemeinde der „Roten“ besonders bewegten:

„Die Bäume wachsen nicht in den Himmel“, sagte Breitenreiter, und vielleicht ist es ja wirklich ein Prozess, den die Mannschaft unter seiner Regie durchläuft und an dessen Ende der ersehnte Aufstieg steht. Er habe „ viele gute, positive Ansätze gesehen“, sagte der 96-Coach .

„Wir haben uns gegen eine sehr kompakte Mannschaft schwergetan und waren zu langsam in der Spieleröffnung sowie im Passspiel. Deshalb war es gegen so eine Mannschaft auch schwierig, sich Chancen zu erspielen. Hier zu spielen ist ekelig, andere Mannschaften sind hier schon gestolpert“, sagte 96-Trainer André Breitenreiter. Sein Team habe jedoch „alles gegeben und sich gewehrt“.

Martin Harnik: Note 4. Bietet sich links, rechts und hinten an, hat aber immer mindestens zwei Würzburger im Nacken. Wartet auf den starken Moment. Den hat er mit seinem Schuss an den Pfosten. Der muss dann sitzen.

Die sieben Punkte in den drei Spielen der englischen Woche sind in der Tat insgesamt eine gute Ausbeute, zudem war erneut auf die 96-Defensive Verlass.

„Ich war schon auf dem Weg in die Kabine und habe das nur am Rand mitbekommen, was da vorgefallen ist. Natürlich gehört so etwas nicht ins Stadion. Die Fans wollten auf sich aufmerksam machen und die Bedeutung des Derbys in den Vordergrund stellen“, sagte Breitenreiter.

Schmiedebach will "Scheißspiel" einfach gewinnen

Und die ist, zumindest sportlich, nach dem 0:0 in Würzburg noch größer geworden. Das weiß auch Manuel Schmiedebach. „Das ist ein Sechs-Punkte-Spiel“, sagte der 96-Kapitän: „Ich will dieses Scheißspiel einfach gewinnen.“