Diese Trümpfe hat Hannover 96 für das Spiel gegen den VfL Wolfsburg

Ignacio Camacho vs. Salif Sané: Das Duell der Kanten. Der 1,96-Hüne der Roten machte eine ordentliche Partie gegen Schalke - Kopfball- und laufstark, Zweikampfquote ausbaufähig. Der bissige Spanier "Nacho" muss sich erst noch in der Bundesliga zurecht finden, wurde von VfL-Coach Jonker HINTER die Abwehr gezogen. Sané gewinnt. Hannover gleicht aus. © SportBites

Waldemar Anton vs. Robin Knoche: Gegen Schalke schaltete Waldemar Anton Franco Di Santo komplett aus. Der fleißige „Staubsauger“ ist mit seinen 21 Jahren elementar in der Spielidee von André Breitenreiter. VfL-Eigengewächs Robin Knoche profitiert von den Ausfällen von Bruma und Brooks. In der Spieleröffnung muss er sich steigern, Zweikämpfe gewinnt er dafür umso mehr. Aufgrund Antons starker Form geht hier der Punkt an 96 – 3:2 für die „Roten“. © SportBites

Josuha Guilavogui vs. Marvin Bakalorz: Der Franzose legte gegen Frankfurt den Siegtreffer auf, gleiches gilt für Bakalorz gegen Schalke. Der filigrane Zweikämpfer des VW-Klubs ragt mit toller Zweikampfführung und Passsicherheit heraus, während „Baka“ mit seiner Kämpfer-Mentalität viele Herzen bei den 96-Fans erobern konnte. Dieses Duell geht an den Defensiv-Spezialisten aus Wolfsburg – 3:3. © SportBites

Maxi Arnold vs. Pirmin Schwegler : Er führte die U21 als Kapitän zur Europameisterschaft, doch bei Trainer Andries Jonker hat das VfL-Eigengewächs einen schweren Stand. Der Publikumsliebling versucht sich reinzubeißen, doch das fehlende Vertrauen hinterlässt seine Spuren beim 23-Jährigen. Pirmin Schwegler indes ist unverzichtbar für die „Roten“, verpasste noch keine Minute und gibt den Takt im 96-Mittelfeld an. Der Routinier holt den Punkt für die Landeshauptstadt – 4:3. © SportBites