Kommentar zur Vorbereitung von Hannover 96: Mehr Potenzial und eine Entdeckung

Zwei Stunden Fußball können sich ganz schön hinziehen. Das mussten wir bei so manchen WM-Spiel erleiden, das selbst in der Verlängerung zäh aufs Elfmeterschießen hingähnte. Dass 30 Minuten mehr nicht unbedingt mehr Spaß bedeuten, erlebten vor einem Jahr auch die Fans beim traditionellen 96-Test in Ilten gegen Twente Enschede. Am Ende seien alle froh gewesen, dass es vorbei war, erinnerte sich 96-Trainer André Breitenreiter an das ungenießbare 0:0 – ein Elfmeterschießen gab’s leider nicht.

​Weydandt fällt positiv auf

Ganz anders nun beim erneut zweistündigen XXL-Test gegen Zwolle. Vier Tore beim 3:1-Sieg, eine 96-Mannschaft, die Fußball spielen wollte – und das bei einer Dorfplatz-Atmosphäre, wie sie sein sollte. Mit 96-Profis, die ausdauernd Autogramme schrieben und Selfies machten. Dafür müsse man sich Zeit nehmen, war Breitenreiters Vorgabe. Er habe sich früher auch Autogramme geholt und die zu Hause glücklich begutachtet.

Was nun Siege wie diese gegen Zwolle bedeuten, wird sich erst in den Pflichtspielen zeigen. Aber es ist schon zu erkennen, dass in der neuen Mannschaft mehr Potenzial steckt – auch durch Überraschungs-Entdeckungen wie den Ex-Egestorfer Stürmer Hendrik Weydandt.

Für die bessere Abstimmung hat Breitenreiter in der zweiten Etappe der Vorbereitung, die in einer Woche mit dem Trainingslager am Wörthersee beginnt, ausreichend Zeit. Es zieht sich noch, bis die Bundesliga für 96 am 25. August beginnt – da müssen wir leider auch durch.