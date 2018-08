Hannover 96: "Vorsichtsmaßnahme" bei Haraguchi - Bech und Gueye trainieren wieder mit den Profis

Keine 96-Zukunft

Uffe Bech und Babacar Gueye steigen am Dienstag wieder in das Mannschaftstraining von André Breitenreiter ein. Sie werden „in dieser Woche wieder bei den Profis trainieren“, sagte Horst Heldt. Dennoch sollen sich beide einen neuen Club suchen. „Das weiß jeder“, so der 96-Manager.

Bech trifft erneut für die Reserve

Und das obwohl Bech in der 96-Reserve mit Toren zu überzeugen weiß. Nachdem der Däne schon in den ersten beiden Partie drei Treffer erzielte, war Bech auch beim Auswärtsspiel in Flensburg wieder für die Dabrowski-Elf zur Stelle. Beim 1:1 gegen den SC Weiche traf der 1,70-Meter-Mann Bech sogar per Kopf. „Er strahlt die meiste Torgefahr bei uns aus. Es freut mich, dass er seine Leistung mit dem Treffer belohnte“, sagte 96-Trainer Christoph Dabrowski.