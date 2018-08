96-Neuzugang Walace: "Hatte nie Probleme mit Disziplin, Arbeitsmoral, Pünklichkeit"

... sein gebrauchtes Jahr beim Hamburger SV: "Das erste Jahr in einem neuen Land ist nie ganz einfach, gerade was Integration und Sprache betrifft. Da bin ich jetzt ein Jahr weiter. Insgesamt war es letztes Jahr in Hamburg nicht einfach. Für alle, Trainer und Spieler. Ich spüre deswegen keinen extra Druck und blicke nicht zurück. Ich bin guter Dinge, dass es ab dem zweiten Jahr einfacher wird. Ich fühle mich schon jetzt viel besser integriert in Deutschland – was die Lebensweise betrifft und wie hier gearbeitet wird. Dieses Jahr wird alles noch besser gelingen. Ich hatte ohnehin nie Probleme mit Disziplin, Arbeitsmoral, Pünktlichkeit oder so. Auch in Hamburg gab es nur in einer Situation mal Probleme, private Vorkommnisse, die ich aber mit den Verantwortlichen vor Ort besprochen habe." © imago/DeFodi