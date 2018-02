Hannover 96: Waldemar Anton noch ansteckend - reicht es für den 1. FC Köln?

Er war Hannovers Held am vergangenen Wochenende, jetzt macht Waldemar Anton 96 vor dem Spiel in Köln große Sorgen. Das Defensivtalent konnte am Dienstag wegen einer Krankheit nicht mit der Mannschaft trainieren. „Waldemar hat einen grippalen Infekt, und das ist ansteckend. Er nimmt Antibiotika, ist zu Hause“, sagte Trainer André Breitenreiter. Mit einem Einsatz am Sonnabend in Köln könnte es also eng werden für Anton. Am Donnerstag soll ein Kontrolltermin bei dem 21-Jährigen Klarheit bringen, wie es weitergeht. „Dann werden wir sehen“, sagte Breitenreiter.

​Bei Schwegler sieht es besser aus

Ein Ausfall von Anton wäre hart für 96. Das vielseitige Talent traf am vergangenen Wochenende gegen Freiburg mit seinem ersten Saisontor nicht nur zur 1:0-Führung, sondern zeigte – wie seit Wochen – eine überragende Leistung. Im einzigen Spiel, in dem Anton in dieser Saison gefehlt hat, kassierte 96 in Bremen eine deftige 0:4-Niederlage.