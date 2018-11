Hannover 96: Waldemar Anton ist als Kapitän noch in der Ausbildung

Anzeige

So eine Binde kann beflügeln, das zeigt sich gerade an Marco Reus. Seit er seine Borussen als Kapitän anführt, erlebt Dortmund den besten Reus aller Zeiten. „Die Kapitänsbinde hat Marco brutal verändert und ihn noch mal stärker gemacht“, lobt Michael Zorc. An einer Binde kann man aber auch ganz schön zu tragen haben – diesen Eindruck vermittelt ab und an Waldemar Anton. Der 96-Trainer hat ihn zu Saisonbeginn ins neue Amt befördert und hält es weiter für die richtige Entscheidung. „Waldi ist genau der richtige Kapitän für uns“, sagt André Breitenreiter, „weil eine andere Option für mich auch gar nicht so einfach gewesen wäre.“

Waldemar Anton ist der Jüngste: So alt sind die Kapitäne der Bundesliga Waldemar Anton (Hannover 96): 22 Jahre © imago/Joachim Sielski Willi Orban (RB Leipzig): 26 Jahre © GEPA pictures Kevin Vogt (TSV 1899 Hoffenheim): 27 Jahre © imago/Nordphoto Hanno Behrens (1. FC Nürnberg): 28 Jahre © imago/Zink Joshua Guilavogui (VfL Wolfsburg): 28 Jahre © imago/Hübner Marco Reus (Borussia Dortmund): 29 Jahre © imago/Sven Simon Lars Bender (Bayer 04 Leverkusen): 29 Jahre © imago/Jan Huebner Max Kruse (SV Werder Bremen): 30 Jahre © imago/Jan Huebner Lars Stindl (Borussia Mönchengladbach): 30 Jahre © imago/Wiechmann Ralf Fährmann (FC Schalke 04): 30 Jahre © imago/foto2press David Abraham (Eintracht Frankfurt): 32 Jahre © imago/kolbert-press Manuel Neuer (FC Bayern München): 32 Jahre © imago/Sven Simon Mike Frantz (SC Freiburg): 32 Jahre © imago/Eibner Niko Bungert (1. FSV Mainz 05): 32 Jahre © imago/Martin Hoffmann Christian Gentner (VfB Stuttgart): 33 Jahre © imago/Pressefoto Baumann Daniel Baier (FC Augsburg): 34 Jahre © imago/Krieger Vedad Ibisevic (Hertha BSC): 34 Jahre © imago/Christian Schroedter Oliver Fink (Fortuna Düsseldorf): 36 Jahre © imago/Uwe Kraft

"Er wächst in die Rolle hinein" Das ist ein schönes Beispiel für einen alten Spruch: Da hat der Trainer aus der Not eine Tugend gemacht. Denn den einen gestandenen, herausragenden Führungsspieler wie früher Lars Stindl hat 96 nicht mehr. Ein Torwart wie in der vergangenen Saison Philipp Tschauner sollte nicht mehr Kapitän sein, und viele Feldspieler kamen nicht infrage. Der verletzungsanfällige Pirmin Schwegler vielleicht, oder Niclas Füllkrug. Tragende Rollen übernehmen jedoch zurzeit andere Spieler, wie Ihlas Bebou oder Walace, die allerdings eher introvertierte Typen sind. So fiel die nachvollziehbare Wahl auf Anton – was dem 22-Jährigen viel abverlangt, zumal in einer sportlichen Krise. „Er wächst in die Rolle hinein“, erklärt Breitenreiter, „natürlich muss er dazulernen, das ist völlig klar in seinem Alter.“ Als Berufsbezeichnung könnte hinter Antons Namen stehen: Kapitän in Ausbildung.

Das ist Waldemar Anton: Bilder seiner Karriere Waldemar Anton ist ein Hannover-Junge mit Wurzeln in Usbekistan und im Stadtteil Mühlenberg. Sein Vater war Leistungsschwimmer, er selbst ist ein Mathe-Ass mit Abitur. Aber „Waldi“ durfte sich schon länger ausrechnen, dass es was wird mit seiner Profi-Karriere. Vom Mühlenberger SV kam er 2008 in die 96-Jugend. In der Saison 2013/2014 erreichte Anton mit der A-Jugend das Endpsiel um die deutsche Meisterschaft. © imago/Sielski 2011: Waldemar Anton (9.v.r.) auf dem Weg zur Klub-WM der C-Junioren in Manchester. © Petrow Schon mit 16 Jahren trainierte er unter Mirko Slomka bei den Profis mit. In der 96-Reserve war Anton Leistungsträger. Unter dem damaligen Ex-Profi-Trainer Michael Frontzeck überstand er als Einziger das Jugend-Casting für das Bundesligateam – aber als Innenverteidiger und Aushilfe hinten rechts. © imago/Manngold Trainingsauftakt zur Saison 2015/16: Trainer Michael Fontzeck begrüßt die Neuzugänge im 96-Kader – Waldemar Anton, Oliver Sorg, Charlison Benschop und Torwart Philipp Tschauner. © dpa Erst Daniel Stendel sah das Potenzial fürs Mittelfeld. „Schön zu sehen, dass junge Spieler solche Leistungen zeigen“, fand auch der damalige 96-Torwart Ron-Robert Zieler. Unter Stendel schoss Anton am 15. April 2016 sein erstes Bundesliga-Tor in der Partie gegen Borussia Mönchengladbach. © imago/Rust Auch in der Profimannschaft mauserte sich Anton fortan zum Stammspieler. Er führte die "Roten" mit einer starken Saison zurück in die Bundesliga. Mitte Juli verlängerte Hannover 96 mit dem Eigengewächs bis 2021. © imago/Kaletta Die konstant guten Leistungen blieben auch Stefan Kuntz nicht verborgen. Der U21-Nationaltrainer nominierte Anton für die Europameisterschaft in Polen vom 16. bis zum 30. Juni nach. Dort wurde der 21-Jährige Europameister mit den DFB-Junioren. © dpa Laktattest mit der 96-Mannschaft. Die Leichtathletin Ruth Spelmeyer ist allerdings ein wenig schneller. © Sielski Auch im Training ... © Petrow ... lässt sich Waldemar Anton nicht hängen. © Petrow Waldemar Anton (3.v.r.) und die 96-Mannschaft bei der Laufrunde um den Maschsee. © Sielski In der Ruhe liegt die Kraft: Waldemar Anton zieht die Dame. © Petrow Glückwunsch von Trainer André Breitenreiter: Waldemar Anton gehört bei Hannover 96 zu den Stützen der Mannschaft. © imago/Sielski Der Aufstieg 2017: Waldi macht die Welle. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Unterschrift: Im Juli 2017 verlängert Waldemar Anton bei Hannover 96 bis 2021. © Kaletta Kenan Karamen und Waldemar Anton sind gute Freunde. © Petrow Waldemar Anton: Das Stadion als zweites Wohnzimmer. © Petrow Spaß bei der NP-Sportgala 2018: Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus richtet Waldemar Anton die Krawatte. © Krus Wohin führt der weitere Weg von Waldemar Anton? Er gibt die Richtung zumindest schon einmal vor! © Guido Kirchner In der Bundesliga-Saison 2018/19 ist Anton Kapitän von Hannover 96. Der 22-Jährige läuft zum ersten Mal gegen Werder Bremen mit der Binde auf (Ergebnis: 1:1). © imago/Nordphoto

Anton muss jetzt Chef sein Was er schon gut macht: „Waldi übernimmt Verantwortung, er ist lautstark, er schiebt die Jungs raus, und er ist sehr präsent“, lobt der Trainer. Was es ihm schwer macht: Anton hat die sensationell starken Leistungen der Vorsaison nicht in die neue Spielzeit hinüberretten können. Er kann sich jetzt nicht mehr an der Seite des megastarken Abwehrchefs Salif Sané entwickeln – er muss jetzt selbst den Chef geben, weil kein annähernder Ersatz für Sané beschafft wurde. Kevin Wimmer ist (noch) eine Enttäuschung und Felipe wieder mal verletzt. Dabei scheint Anton auch mit einer Zwitterrolle überfordert – er gibt nicht nur stur den Innenverteidiger, sondern rückt immer mal wieder ins Mittelfeld vor wie beim 1:3 auf Schalke. Die langfristige Lösung könnte ein neuer Innenverteidiger sein, den 96 zur Winterpause verpflichtet, damit Anton einen festen Platz im de­fensiven Mittelfeld übernehmen kann.