Vier Profis aus Hannover für die U21 nominiert, nur einer spielt für 96

Bundestrainer Stefan Kuntz hat vier Profis aus Hannover in den Kader der U21-Nationalmannschaft für die Qualifikationsspiele am 1. September gegen Ungarn in Paderborn und am 5. September gegen den Kosovo in Osnabrück berufen.

96-Talent Waldemar Anton und die gebürtig aus Hannover stammenden Jungprofis Janni Serra (Borussia Dortmund), Maximilian und Johannes Eggestein (beide Werder Bremen) stehen im 23-köpfigen Aufgebot. Serra und die Eggestein-Brüder, die auch mal das Trikot des TSV Havelse trugen, feiern ihr Debüt in der U21.