Hoffnung für Hannover 96? Anton möglicherweise noch diese Saison einsatzfähig 

Waldemar Anton ist als "Niedersachsens Fußballer des Jahres" eigentlich unverzichtbar für 96. Aber kann der U-21-Nationalspieler seiner Mannschaft in dieser Saison noch einmal helfen? Die zweite MRT-Untersuchung bestätigte einen Teilriss an der Muskelsehne.

​Kein Spiel mehr und dann Wechsel?

Für Anton muss die Diagnose nicht zwangsläufig das befürchtete Saisonaus bedeuten. In der kommenden Woche folgen weitere Analysen und Untersuchungen seiner Verletzung. Wie der Sportbuzzer erfuhr, hofft "Waldi" auf eine Rückkehr bei 96 in drei Wochen. Schon zwei Tage nach der Verletzung in der Szene vor dem 0:1 gegen Leipzig (2:3) hatte sich Anton wesentlich besser gefühlt. Es gibt also Hoffnung, dass Anton für 96 aufläuft in dieser Saison - zumindest in den letzten beiden Saisonspiele gegen Hertha BSC (5. Mai) und Bayer Leverkusen (12. Mai).

Die Lage ist auch für 96 brisant, nicht nur wegen des Kampfes gegen den Abstieg. Mehrere Top-Clubs, auch aus dem Ausland, haben Anton auf dem Zettel. Theoretisch kann es auch sein, dass der Mühlenberger Junge gar nicht mehr für 96 spielt, wenn er Hannover verlassen sollte. Sein Vertrag läuft bis 2021.