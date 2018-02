Hannover 96: Waldemar Anton zurück im Training

Anton wieder dabei: In Köln musste Waldemar Anton wegen einer Grippe passen, am Dienstag konnte der 96-Profi wieder mit der Mannschaft trainieren. Einem Einsatz am Sonnabend im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach steht nichts im Weg. Die Frage ist nur, wer für den 21-Jährigen Platz machen muss.

Mögliche Systemumstellung

Iver Fossum ist in guter Form, Pirmin Schwegler ist der Vordenker aller Spielzüge. Eine andere Möglichkeit ergäbe sich durch einen Systemtausch. Gut möglich, dass Trainer André Breitenreiter vom 5-2-3- ins 4-3-3-System wechselt. In der Viererkette müsste dann entweder Oliver Sorg oder Julian Korb für Anton weichen.