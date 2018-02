Hannover 96: Wann wird Rekordeinkauf Jonathas wieder eine Option?

Wie wird seine Laune erst sein, wenn er wieder richtig fit ist? Stürmer Jonathas scherzte gestern Vormittag, bei der ersten Einheit der neuen Woche, mit Trainer André Breitenreiter auf dem Rasen. Der Neun-Millionen-Einkauf, der sich im vergangenen Jahr einen Sehnenteilabriss im Training zugezogen hatte, rückt langsam immer näher an die Mannschaft heran. Gestern arbeitete der Stürmer allerdings noch individuell mit Athletik-Trainer Tobias Stock. Am 19. November 2017, beim 0:4 in Bremen, hatte Jonathas seinen letzten Auftritt im 96-Trikot, dann verletzte er sich schwer.