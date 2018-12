Hannover 96: Wer kann Bayerns Super-Lewandowski stoppen?

Oft hat Felipe nicht gespielt für Hannover 96 seit seiner Verpflichtung im Sommer 2012. 45-mal genau. Wenn der brasilianische Verteidiger spielte, dann spektakulär. Angst kennt er nicht, er schießt sogar Tore (wie in Leverkusen), kassiert auch mal einen Platzverweis (wie in Leverkusen) oder verursacht Elfmeter (ebenfalls wie in Leverkusen). Wo Felipe ist, ist was los. Sollte er, und danach sieht es aus, am Samstag nach dem Muskelfaserriss fit sein, wird er der geeignete Bewacher für Robert Lewandowski sein.

Lewandowski ist europaweite Spitze

Dem Stürmer-Superhelden gelangen in den vergangenen sieben Spielen fünf Doppeltreffer. Lewandowski erzielte in dieser Champions-League-Gruppenphase acht Tore – das war noch nie einem Stürmer aus einem deutschen Team gelungen. Derselbe Lewandowski schoss in dieser Saison 21 Pflichtspieltore, was europaweit Spitze ist. Die Werte zeigen eben auch, dass die Bayern extrem abhängig sind von ihrem Super-Lewy. In den Worten des Bayern-Trainers Niko Kovac: „Er ist für uns schon so eine Art Lebensversicherung.“