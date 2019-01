Letzte Infos zur Partie Hannover 96 gegen Werder Bremen - endlich geht's wieder los!

Die Ausgangslage

Die Rückrunde beginnt, Zeit für Hannover 96, der mickrigen Ausbeute von elf geholten Zählern aus der Hinrunde drei weitere im ersten Heimspiel 2019 folgen zu lassen. Die Roten stehen punktgleich mit dem Tabellenletzten 1.FC Nürnberg auf dem vorletzten Rang der Bundesliga, stehen vier Punkte hinter dem FC Augsburg auf Platz 15 und müssen zum Rückrundenauftakt gegen Werder Bremen ran. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt überwinterte mit 22 Punkten auf dem zehnten Platz – zu wenig für die Hanseaten, wenn man bedenkt, dass ihr Ziel europäischer Wettbewerb lautet.

Die Statistik

Hannover 96 und der SV Werder Bremen trafen in der Fußball-Bundesliga bisher 59 Mal aufeinander, mit deutlich besserem Ausgang für die Hanseaten: 13 hannoverschen Siegen stehen 16 Remis bei 30 Niederlagen gegenüber. Statistisch gesehen also eine glasklare Angelegenheit? Mitnichten: Aus den bisherigen 29 Erstliga-Heimspielen gegen Werder feierte 96 zwölf Siege, holte sieben Punkteteilungen und unterlag den Kickern von der Weser zehn Mal. Die recht ausgeglichene Statistik lässt auf ein Spiel auf Augenhöhe hoffen – so wie zum Saisonauftakt, als die „Roten“ erst spät den Treffer zum 1:1-Endtsand nach Führung kassierten.