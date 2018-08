Nerd-Wissen zu Hannover 96 gegen Werder Bremen: Als Ralf Raps achtmal hinter sich griff

Die Werderaner hatten mit diesem Sieg eine Niederlage ausgemerzt, die ihnen die Roten im April des gleichen Jahres im Halbfinale des DFB-Pokals zugefügt hatten, als sie die Grün-Weißen im – diesmal bis auf den letzten Platz gefüllten Niedersachsenstadion – Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb warfen. Da die Bremer in dieser Zeit wohl die beste deutsche Pokalmannschaft waren, ist dieser Sieg noch höher einzustufen. In den drei Spielzeiten zuvor hatte der Verein jeweils im Finale gestanden, ehe 96 dieser Berlin-Serie Werders den Garaus machte. Recht ereignisarmen 90 Minuten folgte eine Verlängerung mit zwei schnellen Höhepunkten hintereinander. Zunächst sorgte der eher rustikale Michael Koch für die Führung der Gastgeber - nach grandiosem Zuspiel des genialen Milos Djelmas (95.). Nur etwa eine Minute darauf egalisierte Rune Bratseth (97.) per Kuller-Hoppel-Kopfball. Viel mehr bleibt vom Spiel nicht in Erinnerung, wohingegen Teile des folgenden Elfmeterschießens mittlerweile Kultcharakter bei den 96-Anhängern besitzen. Von den ersten fünf Schützen auf beiden Seiten trafen jeweils vier; einzig Karsten Surmann und Bratseth brachten ihre Bälle nicht im Kasten vor der Südtribüne unter. Als die sechsten Schützen (Michael Schjönberg und Thomas Wolter) versenkt hatten, rannte plötzlich 96-Trainer Michael Lorkowski auf Torhüter Jörg Sievers zu, der sich nach eigener Aussage selbst wunderte, was sein Trainer von ihm wollen könnte. Lorkowskis Plan: Der Keeper sollte selbst zur Tat schreiten. Und die meisten Zuschauer trauten ihren Augen kaum, als der nicht unbedingt für seine fußballerische Versiertheit bekannte Sievers sich den Ball zurechtlegte – und versenkte. Der Showdown folgte unmittelbar darauf, Sievers parierte gegen Marco Bode und brachte seine Mannschaft nach Berlin. Es sollte Teil eins einer langen Reihe von maßgeblich durch Sievers-Paraden gewonnenen Elfmeterschießen sein. Doch davon ahnte an diesem 8. April 1992 in Hannover noch niemand etwas.