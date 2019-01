Hannover 96 gegen Werder Bremen live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Das Hinspiel gehörte auf Seiten der Roten nur einem: Hendrik Weydandt. Er feierte sein Bundesliga-Debüt am ersten Spieltag gleich mit einem Tor - 70 Sekunden nach seiner Einwechslung - und ist damit der 96-Profi, der die kürzeste Anlaufphase für ein Bundesliga-Tor hatte. Die gute Nachricht: Weydandt steht in der Partie Hannover 96 gegen Werder Bremen am Samstag (15.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) wohl in der Startelf der Hannoveraner. Die Fans erwartet ein sehr ungewöhnliches Nord-Duell: Werder Bremen blieb in den letzten 18 Spielen nie ohne eigenes Tor, Hannover spielte in den letzten 15 Partien nie zu Null. Das ist die längste Gegentor-Serie in der aktuellen Saison!