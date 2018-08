Kein Klassenerhalt? So stehen die Wettquoten auf einen Abstieg von Hannover 96 (mit Galerie!)

​96 kein sicherer Absteiger - nach der Quote

Wenn es nach den angebotenen Quoten geht, wird 96 bei bwin allerdings nicht als "Favorit" geführt. Wer einen Euro auf den Abstieg von Hannover 96 setzt, bekommt, sollte er die Wette gewinnen, vier Euro ausgezahlt. Eine Quote von 4,0 also, die Quote für Aufsteiger Fortuna Düsseldorf liegt mit 1,9 deutlich niedriger. Auch bei anderen Wettanbietern rangiert 96, gemessen an der Quote, nicht unter den zwei sicheren Absteigern. Wer beispielsweise bei bet365 seinen Schein erfolgreich auslösen kann, bekommt ebenfalls das vierfache zurück, tipico beziffert die Abstiegs-Quote bei 2,4, betway bei 4,5 und der Anbieter bet-at-home zahlt ebenfalls das Vierfache aus. Die fünf Wettanbieter zusammengenommen belohnen eine erfolgreiche Abstiegs-Wette mit einer Auszahlungsquote von durchschnittlich 3,75.