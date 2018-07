Neuzugänge, Testspiele & Co.: Das passiert bei Hannover 96 in dieser Woche

Nach dem Trainingslager ist vor dem Trainingslager: Die Mannschaft von Hannover 96 hat die ersten harten Einheiten in Sankt Peter-Ording beendet. Vom 30. Juli bis 8. August steht dann das nächste Trainingslager in Velden am Wörthersee an. Bis dahin gibt es für das Team um Trainer André Breitenreiter noch einiges zu tun.

Nachdem die 96-Profis am Montag frei hatten, um zu regenerieren, geht es am Dienstag weiter mit den ersten Einheiten der Woche. Passend dazu sagen wir Euch, was sonst noch wichtig ist bis zum Ende dieser Woche.