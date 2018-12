Hannover 96: Wie kann André Breitenreiter die Karre noch aus dem Dreck ziehen?

Es wird wohl die Woche der Entscheidung für André Breitenreiter. Bei einer Niederlage am Sonntagnachmittag in Mainz droht dem bisher erfolgreichen 96-Trainer der Rauswurf. Manager Horst Heldt und Boss Martin Kind hatten zuletzt ein Breitenreiter-Bekenntnis nur bis zum Mainz-Spiel ausgesprochen. Nachdem die Profis gestern noch einen freien Tag hatten, geht es heute mit einer Doppelschicht wieder auf den Trainingsplatz. Fünf Tage Arbeit also für den 96-Trainer mit der Mannschaft, um das drohende Ende in Hannover abzuwenden. Aber wie kriegt Breitenreiter die stotternde 96-Karre aus dem Dreck?

Die Spieler stark reden!

Gegen Hertha war von der ersten Sekunde die allgemeine Verunsicherung da und hielt sich über die kompletten 90 Minuten in den 96-Köpfen auf. „Die Verunsicherung ist erkennbar groß“, sagte Manager Horst Heldt. „Wenn sich das nicht ändert, wird es verdammt schwer.“ Für einen freien Kopf vor dem und im Spiel sind von den Profis, aber auch vom Trainer Lösungsansätze gefordert.

Den Teamgeist fördern!

Nach dem Spiel gegen die Hertha hat es vor dem anschließenden Auslaufen am Sonntagmorgen in der Kabine zwischen den Spielern geknallt (die NP berichtete). Mit dem Harmoniegedanken und dem internen Zusammenhalt unter den Profis, den alle Spieler bisher immer so brav betont haben, scheint es in Wirklichkeit nicht allzu weit her zu sein.

Aggressiver trainieren!

„Wenn es erforderlich ist, dass wir intensiver trainieren, wenn das eine Maßnahme ist, dann ist das eine Maßnahme“, sagte Manager Heldt nach dem blutleeren Auftritt gegen Berlin. „Wenn wir im Training aggressiv agieren, vielleicht hilft das dann auch am Wochenende.“ In der vergangenen Woche war es im Training giftig, Marvin Bakalorz wurde im Zweikampf der Schuh aufgeschlitzt. Iver Fossum und Bobby Wood prallten zusammen, mussten im Gesicht behandelt werden. „Die Jungs sind im Training immer fleißig, da lässt sich keiner hängen“, sagte Breitenreiter. Nur Trainingsleistung ist bei 96 nicht gleich Spielleistung ...