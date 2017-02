Hannover 96: Wie schlimm ist die Verletzung von Uffe Bech?

Es hat mehrere Minuten gedauert, bis Uffe Bech vom Platz durfte. Der Däne fasste sich zum Ende der ersten Halbzeit an den linken hinteren Oberschenkel, signalisierte, dass er ausgewechselt werden wollte. Erst in der 44. Minute durfte er raus, bis dahin lief er so gut es ging noch mit.