Hannover 96: Wie stoppen die "Roten" die Büffelherde?

Jovic hat 14-mal in der Liga getroffen, Haller elfmal und Rebic siebenmal, sie waren sogar an fast allen Eintracht-Toren beteiligt. Auch in Europa verbreiten sie Angst und Schrecken. Beim 4:1 gegen Donezk – eine starke Mannschaft, die nur knapp das Achtelfinale der Champions League verpasst hatte und in die Europa League abgestiegen war – schlugen alle drei wieder zu: Haller traf zweimal, Rebic und Jovic schossen je ein Tor.

2014/15 (Rückspiel): Seinen einzigen Treffer bei seinem zweiten Engagement in Hannover erzielte Stürmer Didier Ya Konan im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt. Sein spätes Tor zum 2:2 (82.) brachte den Roten zumindest noch einen Zähler ein, nachdem die Frankfurter bereits mit 2:0 in Führung gelegen hatten. Marcelo erzielte das 1:2 für die Hannoveraner. ©

Doll will 96 dazu erziehen, sich nicht mehr zu ergeben

Der 96-Manager war am Donnerstagabend im Frankfurter Stadion dabei. „Sie machen das herausragend, aber es hat mir keine Angst gemacht“, behauptete Horst Heldt. Was hätte er auch sonst sagen sollen.

Dabei hätten sie doch bei 96 allen Grund, Panik zu schieben nach der Leistung zuletzt in Sinsheim. „So einen Auftritt möchte niemand mehr sehen“, sagt Thomas Doll, „es ist an der Zeit, nach dem Grottenkick etwas zu ändern und Flagge zu zeigen.“

Doll, der früher als Profi nach eigenem Bekunden „der Letzte ge­wesen ist, der sich vom Gegner ein Autogramm geholt hat“, will seine Mannschaft dazu erziehen, sich nicht mehr zu ergeben. Ihm ist dabei anzusehen, wie viel Kraft er investieren muss, um den leblosen Mannschaftskörper in Schwung zu bringen. Bei allen erwarteten Problemen hatte Doll beim Dienstantritt „nicht damit gerechnet, dass wir vom Innenleben her so ruhig sind, so in sich gekehrt“.