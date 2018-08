Hannover 96 will Pokalfluch beenden: "Die einzige Chance, was Großes zu erreichen"

Am Anfang fliegen die Pokalträume hoch – aber bei 96 sind sie allzu oft viel zu schnell zerplatzt. In den letzten elf Jahren scheiterte die Mannschaft neunmal bereits in der zweiten Runde. Nur zweimal, 2012 (1:5 in Dortmund) und 2017 (1:2 gegen Frankfurt) reichte es immerhin für die dritte Runde. Aber diesmal, das wünscht sich 96-Chef Martin Kind, soll es die Mannschaft weiter tragen als zuletzt. „Der Pokal ist für uns die einzige Chance, was Großes zu erreichen“, sagt Kind. Meister wird 96 eher nicht, die Champions League und auch die Europa League werden schwer zu erreichen sein. Dazu müsste das Team über 34 Spieltage konstant gute Leistungen bringen – was schwer genug sein dürfte.

1991: VfL Bochum - Hannover 96 2:3: Ein Jahr zuvor mussten die Roten in der zweiten Runde auch nach Bochum. Waldemar Steubing, Niclas Weiland und Karsten Surmann sorgten für eine 3:1-Halbzeitführung, die die Bochumer nicht mehr aufholen konnten. In dieser Saison wurde Hannover 96 Pokalsieger. © dpa

1996: Hannover 96 - 1860 München 2:4: Ein Jahr vorher mussten die Roten auch gegen 1860 antreten. In der 30. Minute stand es schon 2:2. Die Siegtreffer für 1860 München fielen in der zweiten Hälfte. Die 96-Treffer erzielten Vladan Milovanovic und Kreso Kovacec. © imago/Rust

1999: Hannover - Arminia Bielefeld 1:2: Das Tor für Hannover war ein Eigentor der Bielefelder. Die letzten 25 Minuten war die Arminia in Unterzahl, aber 96 schaffte den Ausgleich nicht mehr. Markus Kreuz hatte das rettende 2:2 auf dem Fuß, aber er verschoss einen Elfmeter in der 86. Minute. © imago/Contrast

2002: FC Bayern München - Hannover 96 2:1: Hasan Salihamidzic und Roque Santa Cruz trafen innerhalb von zwei Minuten in der zweiten Halbzeit. Blaise Nkufo konnte den Ehrentreffer durch einen Elfmeter in der 93. Minute erzielen. © dpa

2011: Hannover 96 - FSV Mainz 05 0:1 n.V.: Nach regulärer Spielzeit war der Spielstand 0:0. In der 93. Minute erzielte Andreas Ivanschitz den Siegtreffer für Mainz 05. Besonders ärgerlich: Didier Ya Konan verschoss einen Elfmeter in der 123. Minute. © dpa

2014: VfR Aalen - Hannover 96 2:0: Ein Eigentor von Ceyhun Gülselam in der 24. Minute leitete die Niederlage ein. VfR Aalen stieg in der Saison 14/15 als Letzter aus der 2. Liga in die 3. Liga ab. © dpa

2017: VfL Wolfsburg - Hannover 96: Am Mittwoch, den 25. Oktober, um 18:30 Uhr treffen die Roten in der 2. Runde auf Wolfsburg, den Pokalsieger der Saison 2014/2015. Das letzte Aufeinandertreffen im Pokal war 1987 in der 1. Runde. Hannover 96 verlor vor 30 Jahren mit 3:0. © dpa

Einfacher geht’s über den Pokal – für den punktuell gute Leistungen zum Erfolg verhelfen können. Die erste Runde sollte 96 jedenfalls überstehen – auch wenn mit Karlsruhe eine der schwerstmöglichen Aufgaben gezogen wurde. Der KSC scheiterte am Saisonende erst in der Relegation zur zweiten Liga. Der Fast-Aufsteiger startete aber nur mittelprächtig in die dritte Liga. Karlsruhe ist aktuell Neunter, gewann nur eine der vier Partien und spielte dreimal unentschieden. „In Karlsruhe sollten wir schon gewinnen“, fordert Kind. Der 96-Chef hatte sich zufrieden den 2:0-Sieg im Härtetest gegen Athletic Bilbao im Stadion angeschaut. „Die Mannschaft macht auf mich einen motivierten und stabilen Eindruck“, meint der 74-Jährige, „sie hat den Willen, den man braucht, um die Aufgaben anzugehen.“

​96 braucht auch Losglück

Die erste Einschätzung und Bewertung wird man aber erst nach fünf bis sechs Spielen in der Liga vornehmen können, glaubt Kind. Nach dem Pokalauftakt startet 96 am nächsten Sonnabend in Bremen in die Bundesliga. Für einen Pokalsieg müsste 96 wie jede andere Mannschaft nur sechsmal gewinnen – es bleibt der kürzestes Weg zu einem Titel. Das Finale wird am 25. Mai 2019 in Berlin angepfiffen. Breitenreiter weiß auch, wie es sich anfühlt, den Pokal zu gewinnen. Er stand beim Cup-Triumph 1992 im 96-Aufgebot und durfte den Pokal sogar mit ins Bett nehmen. Mittlerweile ist er ein ausgeschlafener Trainer, der ehrgeizige Ziele verfolgt. „Wir sollten in dieser Saison versuchen, ein paar Überraschungen zu schaffen“, gibt Kind dem Trainer mit auf dem Weg.

„Alles ist möglich im Pokal“, das leitet der Clubchef auch aus dem Cup-Erfolg der Frankfurter in der vergangenen Saison ab. Dazu bräuchte 96 aber auch das Losglück, das in den vergangen Jahren ausblieb. Wer in der zweiten Runde bei den Bayern antreten muss wie 96 im Jahr 2013, der wird erkennen müssen, dass im Pokal doch nicht alles möglich ist. In der letzten Saison war für 96 in Wolfsburg Endstation, ebenfalls in Runde zwei. Beim 0:1 war 96 zwar nicht chancenlos, schied aber wie gewohnt früh aus.

Diesen Pokalfluch soll die Mannschaft nun beenden, das ist Kinds Traum. Zumal sich dadurch der Verein auch eine wichtige Einnahmequelle erschließen könnte. Je nach Runde steigern sich die Prämien, die der DFB verteilt. Dazu kommen die Zu­schauereinnahmen. Der Po­kal wäre eine lukrative Geldquelle gerade für Vereine wie 96 – nur dass 96 diese Quelle nicht mehr anzapfen konnte. Aber vielleicht ja diesmal – Träumen ist ja schließlich erlaubt.