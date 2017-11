Stürmer und Verteidiger im Blick: 96-Coach André Breitenreiter fordert Verstärkungen

2017/18: Jonathas, 2. Spieltag, Tor zum 1:0 gegen Schalke 04, Entstand 1:0 für 96. Der Brasilianer macht fünf Minuten nach seiner Einwechslung das goldene Tor.

2016/17, 2. Liga: Sebastian Maier, 1. Spieltag, Tor zum 1:0 in Kaiserslautern, Endstand 4:0. Der Mittelfeldspieler war zuvor vom FC St. Pauli gekommen – legte direkt am zweiten Spieltag im Heimspiel gegen Greuther Fürth nach, traf seitdem allerdings nicht mehr ganz so häufig für die Roten. Er steht weiterhin im Kader von André Breitenreiter. © imago/Eibner

2015/16: Charlison Benschop, 1. Spieltag, Tor zum 1:1 in Darmstadt, Endstand 2:2. Das Tor des früheren Düsseldorfers blieb bis heute das einzige für Hannover 96. © dpa

2015/16: Hugo Almeida, 18. Spieltag, Tor zum 1:0 gegen Darmstadt 98, Endstand 1:2. Was verheißungsvoll begann, ebbte ganz schnell wieder ab – und das lässt sich sowohl auf das Engagement des portugiesischen Wandervogels (es sollte sein einziges Tor für 96 bleiben) als auch die Partie, in der er traf (ging noch verloren), beziehen. © dpa

2014/15: Joselu, 1. Spieltag, Tor zum 2:1-Endstand gegen Schalke 04. Der Spanier tanzte nur ein Jahr in Hannover. Das jedoch einigermaßen erfolgreich, seinem Debüt-Treffer folgten noch sieben weitere. In der Rückrunde traf der Spanier allerdings nur noch ein einziges Mal und verabschiedete sich nach der Saison direkt wieder zu Stoke City. © dpa

2013/14: Artjoms Rudnevs, 18. Spieltag, Tor zum 1:0 in Wolfsburg, Endstand 3:1 für 96. Obwohl die Leihe des robusten Stürmers eine einseitige Kaufoption für Hannover 96 vorgesehen hatte, ging Rudnevs nach der Spielzeit wieder zurück zum Hamburger SV. 96 hätte ihn eigentlich gerne behalten, doch Rudnevs selbst und der damalige HSV-Coach, Mirko Slomka, bewirkten eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte. Mittlerweile spielt der Lette beim 1. FC Köln. © dpa

2012/13: Adrian Nikci, 1.Spieltag, Tor zum 2:2-Endstand gegen den FC Schalke 04 . Für Nikci sollte es das einzige Tor für Hannover 96 bleiben, der Schweizer ist längst wieder über alle Berge. © dpa

2012/13: Felipe, 1. Spieltag zum 1:0 gegen den FC Schalke 04. Felipe stand zwar aufgrund etlicher Verletzungen nicht gerade häufig auf dem Feld, kickt jedoch bis heute im Dress der "Roten". © dpa

2004/04: Michael Tarnat, 1. Spieltag, Tor zum 1:0 in Leverkusen, Endstand 2:1 für Bayer. Der Mann mit dem linken Hammer führte sich gleich bestens ein und traf mit einem fulminanten Freistoß zur roten Führung. Mittlerweile ist der frühere Münchner wieder in Hannover – als Leiter der 96-Jugendakademie. © imago/Chai v. d. Laage

2003/04: Clint Mathis, 18. Spieltag, Tor zum 2:1 gegen den Hamburger SV, Endstand 3:2 für 96 . Der Amerikaner war – neben Stanko Svitlica, Jaime, Wladimir But und Abel Xavier - einer von fünf kurios anmutenden Neuzugängen in der Winterpause. Er legte noch einige Tore im roten Dress nach. © imago/Team 2

2003/04: Kléber, 5. Spieltag, Tor zum 2:2 bei Hertha BSB Berlin, Endstand 3:2 für 96 . Der Brasilianer erzielte sein einziges Bundesliga-Tor für Hannover 96 gleich in seiner Auftaktpartie. Der Linksfuß brachte einiges an technischer Versiertheit mit nach Niedersachen, beendete seine einzige Station in Deutschland jedoch nach einer Saison wieder und wechselte zum FC Basel. © imago/Contrast

2003/04: Thomas Brdaric, 1. Spieltag, Tor zum 2:0 beim Hamburger SV, Endstand 3:0 für die Gäste aus Hannover. Die Leihgabe von Bayer Leverkusen hatte nach eigener Aussage nach seiner Einwechslung in der 64. Minute „eine Gänsehaut“ - ob der beeindruckenden Wand, die die Gästefans im Auswärtsblock stellten. Ein ähnlicher Schauer sollte sich bei der „wilden 13“ nur zehn Minuten darauf erneut einstellen, als er zum vorentscheidenden 2:0 traf. Brdaric ging ein Jahr darauf zum VfL Wolfsburg, kehrte jedoch wiederum zwölf Monate später zu den Roten zurück. © imago/Team 2

1998/99, 2. Liga: Igoris Morinas, 19. Spieltag, Tor zum 1:1 gegen Arminia Bielefeld, Endstand 2:1 für Hannover 96. Der erste Litauer im Trikot der Roten traf zu Beginn seiner Zeit in Hannover mit fast erschreckender Souveränität in Eins-zu-eins-Situationen. Seine erste Spielzeit in Deutschland war mit 7 Toren in 16 Einsätzen zugleich die erfolgreichste von Morinas, der für seinen ersten Treffer 24 Minuten und für seine ersten sechs gerade einmal acht Spiele benötigte. Diese tolle Quote war nicht zu halten. 2002 wechselte er nach Mainz. © imago/Rust

1996/97, Regionalliga: Vladan Milovanovic, 1. Spieltag, Tor zum 1:0 beim VfL Herzlake, Endstand 2:0 für 96 Das erste Tor des serbischen Angreifers für Hannover 96 ist den Fans vermutlich weniger in Erinnerung als sein letztes. In Herzlake nahm die zwei Jahre andauernde Liebesbeziehung zwischen „Milo“ und den Roten ihren Anfang. Sie endete mit seinem Traumtor per Fallrückzieher gegen TB Berlin, das maßgeblich für den Wiederaufstieg in die 2. Liga war. Einem wie ihm wurde sogar sein anschließender Wechsel zu Eintracht Braunschweig verziehen. © imago/Rust

1995/96, 2. Liga: Vladimir Vermezovic, 1. Spieltag, Tor zum 1:1, Endstand 2:2. 11 Spiele, 1 Tor für Hannover 96 – das allerdings war ein wunderschönes. Ein perfekt getimter Lupfer über Stephan Kuhnert im Mainzer Gehäuse. An den Serben mit der feinen Technik werden sich wohl nur noch die absoluten 96-Experten erinnern können. Nach einem Jahr war er aus Hannover wieder verschwunden – und die Roten aus der 2. Liga abgestiegen. © imago/Rust

1993/94, 2. Liga: Rocco Milde (rechts), 19. Spieltag, Tor zum 1:0 gegen Rot-Weiss Essen, Endstand 2:0. Der frühere Auswahlspieler der DDR kickte nur ein gutes halbes Jahr in Hannover. Er wurde vom VfL Bochum ausgeliehen und wechselte zur Spielzeit 1994/95 zu Hansa Rostock. Milde traf dreimal in 17 Partien für die Roten. © imago/Rust