Mit Haraguchi und Asano möglich: Wie viel Hannover 96 steckt in Japans WM-Auftakt?

Es steckt viel 96 im WM-Team der Japaner. Der frühere Rechtsverteidiger Hiroki Sakai (Marseille) ist dabei, außerdem Hannovers Transfer-Missverständnis Hotaru Yamaguchi (Osaka), der zuletzt Japans Kapitän war. Hannovers neue Offensivhoffnung Genki Haraguchi könnte am Dienstag gegen Kolumbien in der Startelf sein. Im Trainingslager in Kasan gab Haraguchi schon Interviews zum Duell mit Bayerns Kolumbien-Stars James. „Er ist ihre Schlüsselspieler“, sagte Haraguchi.