Im Falle der Verpflichtungen von Wood und Hrgota: Trennt sich Hannover 96 von Jonathas?

Schon am nächsten Mittwoch kommen die 96-Spieler aus dem Urlaub. Bis sie sich am 2. Juli erstmals auf dem Trainingsplatz zeigen, müssen sie diverse Arzttermine und Untersuchungen wahrnehmen. Für die neuen Spieler ist es aber immer von Vorteil, von Anfang an dabei zu sein. Je näher der Start-Termin rückt, desto mehr sollte die neue Mannschaft Form annehmen. Das wäre zumindest der Plan.

Das sind die Transfergerüchte bei Hannover 96 zur Saison 2018/19 (Stand: 20. Juni 2018): Neuzugang (möglich): Branimir Hrgota von Eintracht Frankfurt. © imago/Jan Huebner Neuzugang (möglich): Bobby Wood vom Hamburger SV. © 2018 Getty Images Neuzugang (möglich): Yusuf Yazici von Trabzonspor. © imago/Seskim Photo Neuzugang (möglich): Alexander Meier von Eintracht Frankfurt. © imago/Eibner Neuzugang (möglich): Hee-chan Hwang von RB Salzburg. © Getty Images Neuzugang (möglich): Milan Badelj, derzeit AC Florenz © Gabriele Maltinti/Getty Images Neuzugang (möglich): Wout Weghorst, derzeit AZ Alkmaar © Getty Images Neuzugang (möglich): Fabian Schär, derzeit Deportivo La Coruña © imago/Cordon Press/Miguelez Sports Neuzugang (möglich): Jhon Córdoba, derzeit 1. FC Köln © imago/Sven Simon Abgang (möglich): Niclas Füllkrug. Borussia Mönchengladbach buhlt um den 96-Stürmer, der vergangene Saison vierzehn Treffer für die Roten erzielte. © imago/Sportfoto Rudel Abgang (möglich): Manuel Schmiedebach. Seine Aussicht auf Spielzeit dürfte nicht besser werden. Im Winter gab es Gerüchte um Union Berlin und Kaiserslautern. © imago/MIS Abgang (möglich): Jonathas. 96 versucht ihn bereits bei einem anderen Verein unterzubringen – auch wenn es am Ende ein Riesenverlust wird. © Florian Petrow Neuzugang (fix): Innenverteidiger Kevin Wimmer kommt von Stoke City. © Gareth Copley (Getty Images) Neuzugang (fix): Genki Haraguchi von Hertha BSC. © dpa Neuzugang (fix): Takuma Asano (Leihe von Arsenal London) © imago/VI Images Neuzugang (fix): Bayern-Torwart Leo Weinkauf © imago/Photoarena/Eisenhuth Abgang (fix): Florian Hübner wechselt zu Union Berlin. © Sielski Abgang (fix): Sebastian Maier wechselt ablösefrei zum VfL Bochum. © Petrow Abgang (fix): Charlison Benschop wechselt zum FC Ingolstadt. © dpa Abgang (fix): Kenan Karaman. Vertrag läuft aus. Er wechselt ablösefrei zu Fortuna Düsseldorf. © Maike Lobback (Team zur Nieden) Abgang (fix): Salif Sané wechselt zum FC Schalke 04. © 2018 Getty Images Abgang (fix): Felix Klaus wechselt zum VfL Wolfsburg. © dpa Abgang (fix): Martin Harnik wechselt zum SV Werder Bremen. Abgang (fix): Fynn Arkenberg 96-Verteidiger Fynn Arkenberg wechselt zum Drittligisten Hallescher FC. Dort unterschrieb er einen Vertrag bis 2020. © dpa

​Stürmt Wood künftig für 96? Noch ist jedoch die wichtige freie Stelle im zentralen defensiven Mittelfeld nicht besetzt, aber beim Sturmpuzzle gibt es mehr und mehr Klarheit über einige Teilchen. „Deutlich interessiert“ ist 96 laut Clubchef Martin Kind an Bobby Wood. Ob der Stürmer vom Hamburger SV ausgeliehen oder gekauft wird, ist unklar. Er soll jedenfalls verpflichtet werden, obwohl er in der Abstiegssaison nur zwei Tore für den HSV erzielte. Die Hoffnung ist, dass Trainer André Breitenreiter aus dem früheren Stürmer von Union Berlin einen Torgaranten macht.

​Noch keine Klarheit bei Hrgota Wood dürfte ein neues Offensiv-Teilchen bei 96 werden. Ein zweites wird womöglich Branimir Hrgota. In Frankfurt fristet er ein Schattendasein. Bei seinen nur sechs Einsätzen in der vergangenen Saison spielte er keinmal 90 Minuten durch. Insgesamt kommt er nur auf 195 Minuten Spielzeit, dabei blieb er torlos. In der Saison davor hatte er in 28 Partien immerhin fünfmal für die Eintracht getroffen. Der 25-Jährige hat drei Länderspiele für Schweden gemacht, gehört aber nicht zum WM-Kader – und kann damit am Sonnabend auch nicht gegen Deutschland eingesetzt werden. „Mit Frankfurt sind wir uns einig“, bestätigt Kind die Verhandlungen, „aber der Spieler hat sich noch nicht entschieden.“

Abschied von Jonathas? Auch wenn sich die 96-Pläne mit Wood und Hrgota umsetzen lassen, wäre der Sturm noch nicht komplett besetzt. 96 sucht einen Spieler, der sofort Tore garantiert und nicht erst durch die Breitenreiter-Schule gehen muss. Gelingt es, diesen Topstürmer zu holen, dürfte die Trennung von Jonathas leichter fallen. Kind legt die Entscheidung darüber in die Hände von Breitenreiter und Manager Horst Heldt: „Sie müssen einschätzen, ob Jonathas in der Lage ist, seine Leistung in der neuen Saison abzurufen.“ Dabei müssen sie nicht nur beurteilen, ob er seine Verletzungsprobleme überwinden kann – sondern vor allem, ob er sich ins Team einfügen wird. Zweifel daran sind bei der Wandervogel-Historie von Jonathas erlaubt. Und ob Niclas Füllkrug bei dem unmoralischen 15-Millionen-Euro-Angebot nicht doch noch nach Gladbach verkauft wird, falls 96 einen Topstürmer verpflichten kann, das muss sich auch noch zeigen.