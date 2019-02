Hannover 96: Wood und Schwegler trainieren individuell - Asano fehlt erneut 

Nach der Fitness-Einheit am Dienstag, in dem die 96-Profis im Kraftzirkel für den Klassenerhalt schwitzten, und dem Geheimtraining am Mittwochvormittag, stand für die Mannschaft von Thomas Doll am Nachmittag Entspannung mit dem Ball auf dem Programm. Der 96-Coach will die Köpfe der Spieler vor dem Endspiel gegen Nürnberg freikriegen.

In der letzten öffentlichen Einheit vor dem Abstiegs-Duell spielten die 96-Profis nach dem üblichen Aufwärmprogramm beim Fußballtennis-Turnier einen Sieger aus. Am Ende hatten Josip Elez, Iver Fossum und Miiko Albornoz die Nase vorn - das Finale gewann das Trio gegen die "Copacabana"-Auswahl, bestehend aus Jonathas, Walace und Felipe, mit 10:6.