Viel Kampf, wenig Glanz: Für Hannover 96 reicht es nur zu einer Nullnummer

Spitzenreiter, aber keine Spitzenleistung: Das Stadion der Würzburger Kickers trägt den Alarm im Namen, der Gast aus Hannover machte in diesem Zweitligaspiel aber zu wenig Alarm. Nach dem 0:0 müssen die Roten damit rechnen, den ersten Platz wieder abgeben zu müssen. Stuttgart, Braunschweig und Berlin könnten mit Siegen in ihren Spielen an Hannover 96 vorbeiziehen. (zur Tabelle)