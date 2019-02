Traumtor trotz Penis-Riss: Wie 96-Profi Yankov einst Frankfurt abschoss

Alles geschah bei einem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt im September 2005. Am vierten Spieltag waren die Hessen in Hannover zu Gast. Nach dem Führungstor von Jiri Stajner in der 32. Minute war es Yankov, der mit einem satten 15-Meter-Schuss eine halbe Stunde vor Schluss für die 2:0-Vorentscheidug sorgte.

Die Angelegenheit machte in der Folge Schlagzeilen – und zwar sowohl in Deutschland als auch im Rest Europas. Dabei wählte die dänische Boulevardzeitung B.T. bei ihrer Berichterstattung die sehr plastische Überschrift "Banana Split".

Anekdote am Rande: Beim Rückspiel in Frankfurt war es erneut Chavdar Yankov, der mit einem spektakulären 25-Meter-Weitschuss traf und sein Team damit auf die Gewinnerstraße brachte. "Penis-Opfer hat wieder einen geilen Hammer", titelte die Bild daraufhin. In der Neuen Presse war vom "einzigen Höhepunkt in dieser schlaffen 96-Partie" die Rede. Und Yankov selbst konstatierte, er würde von jetzt an "am liebsten immer gegen Frankfurt spielen".

Auf weitere Stollenschuhe in der Schamgegend konnte er dabei aber wohl getrost verzichten.