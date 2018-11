"Hannover 96 steht vor einer Zerreißprobe": Jörg Schmadtke im Interview (Teil 1)

Der heutige 96-Coach André Breitenreiter lief zwischen Januar 1998 und November 1999 insgesamt 24-mal für den VfL Wolfsburg in der Bundesliga auf. Sein einziges Tor in dieser Zeit erzielte er am 21. August 1998 beim 3:3 der Wölfe in Rostock (den Endstand in der 88. Spielminute). Gegen Hannover 96 trat er in dieser Zeit jedoch nicht an. Die Roten spielten zu dieser Zeit zweitklassig. © Imago/Rust