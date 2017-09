Hannover 96 zu spät am Borussia-Park: Spiel beginnt zehn Minuten später

Das Bundesliga-Spiel zwischen Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach beginnt etwa zehn Minuten später. Die Mannschaft hat es von ihrem Hotel in Düsseldorf nicht pünktlich zum Borussia-Park geschafft. Erst 43 Minuten vor dem Anpfiff kam der 96-Bus am Stadion an. Die Partie wird daher erst um 15.40 Uhr angepfiffen.