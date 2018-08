Zwei Entscheidungen fallen nach Bilbao-Test: Wer wird Nummer eins, wer Kapitän von Hannover 96?

Philipp Tschauner (31) und Michael Esser (30) liefern sich am Samstag ein Duell mit Folgen. Jeder Torwart wird eine Halbzeit spielen. Nach den letzten Eindrücken in dem Test gegen Bilbao entscheidet Trainer André Breitenreiter, mit welcher Nummer eins 96 in die neue Bundesliga-Saison geht. „Wer in welcher Halbzeit spielt, gibt keinen Aufschluss darüber, wer vielleicht die Nase vorn hat“, erklärte Breitenreiter. Gegen die Profi-Truppe von Udinese (2:1) hielt Esser sehr gut. Er strahlte Sicherheit aus und zeigte Paraden. Tschauner konnte sich gegen die Bubi-Truppe von Udinese (5:1) nicht richtig auszeichnen. Dafür kann er natürlich nichts. Wer gegen Bilbao den besseren Eindruck hinterlässt, wird die neue 96-Nummer-eins.

Die Kapitänsfrage​

Gegen die Basken entscheidet sich auch die Kapitänsfrage: Wer tritt die Nachfolge von Steven Cherundolo, Altin Lala, Lars Stindl, Christian Schulz und Edgar Prib an? Favoriten sind Waldemar Anton (22) und Pirmin Schwegler (31) – in dieser Reihenfolge. 96-Trainer André Breitenreiter gab einen Hinweis: „Ob alt oder jung, ist egal.“ U-21-Nationalspieler Anton ist zwar jung, aber er war neben Salif Sané und Philipp Tschauner der konstanteste Profi der vergangenen Saison. Dazu kommt, dass „Waldi“ Anton den Posten gern besetzt. „Auf jeden Fall“, sagte der 22-Jährige. Schwegler ist zurückhaltender, ein natürlicher Mittelfeldchef – erbraucht keine Binde, um seine Rolle auszufüllen. In Testspielen wechselten sich beide bisher ab. Wer am Samstag die Binde anlegt, wird sie wohl auch in der Bundesliga tragen.