3:2 gegen die Füchse Duisburg: Hannover Indians haben nach Zitterdrittel die Nase vorn

Die Hannover Indians haben in der Oberliga den vierten Sieg in Folge gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Lenny Soccio bezwang am Pferdeturm die Füchse Duisburg mit 3:2 (3:0, 0:1, 0:1) und festige damit Platz drei.

Drei Tore im ersten Drittel

Vor 1864 Zuschauern legten die Indians im ersten Drittel den Grundstein für den Sieg - und erzielten drei Tore binnen rund viereinhalb Minuten. Roman Pfennings (15.), Branislav Pohanka (16.) und erneut Pfennings (19.) trafen zum 3:0. In der 33. Minute gelang Diego Hofland das Tor zum 3:1.