Eishockey: Indians und Scorpions laufen sich warm für die Play-offs

Die Scorpions fahren an die Ostsee, spielen am Freitag (20 Uhr) bei den Rostock Piranhas. Am Sonntag (19 Uhr) haben sie Preussen Berlin zu Gast. Gute Vorzeichen für die Play-off-Zeit: Die Mannschaft von Trainer Dieter Reiss hat nur vier der vergangenen 19 Spiele verloren.

Die Indians, die wegen der Mehrzahl der absolvierten Spiele die Scorpions vom zweiten Platz der Nordstaffel verdrängt haben, empfangen am Freitagabend (20 Uhr) den Herner EV. Am Sonntag (15 Uhr) treten sie bei den Tilburg Trappers an. In den Niederlanden konnten sie bislang noch kein Erfolgserlebnis feiern – aber mit dem Selbstvertrauen der aktuellen Serie von zwölf Siegen am Stück erscheint alles möglich.