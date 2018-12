Vor Eishockey-Derby in Mellendorf: Indians fegen Berlin vom Eis - auch Scorpions siegen

Die Hannover Indians und die Hannover Scorpions haben sich für das Derby warmgeschossen. Beide Mannschaften gewannen in der Eishockey-Oberliga ihre Partien. Der ECH bezwang die Preussen Berlin daheim mit 9:1 (2:1, 5:0, 2:0). Die Scorpions siegten bei den Harzer Falken mit 5:2 (2:1, 2:0, 1:1). Das Derby am Sonntag in Mellendorf (19 Uhr, Hus-de-Groot-Eisarena) ist ausverkauft.

Pohanka macht das erste Tor als Deutscher

Den Torreigen am Pferdeturm eröffneten Igor Bacek (5.) und Lukas Valasek (8.). In Überzahl sorgte Justin Ludwig für den Anschlusstreffer (16.), als er Patrick Golombek im Indians-Kasten überwand. Gleich zu Beginn des Mitteldrittels stellte Branislav Pohanka (22.) den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Für Pohanka war es das erste Tor als Deutscher – der Kapitän, bislang slowakischer Staatsmann, erhielt am Donnerstag seine Einbürgerungsurkunde. Zusammen mit Sportdirektor Tobias Stolikowski holte er das ersehnte Papier im Alten Rathaus ab, wo eine feierliche Zeremonie für Pohanka und weitere Antragsteller stattfand.

Der 34-Jährige belegt jedoch weiterhin einen Ausländerplatz, voraussichtlich erst Ende des Monats wird ihn der Deutsche Eishockey-Bund auch von seiner Spielberechtigung her zum Deutschen machen. Auf der Ehrenrunde zeigte sich Pohanka spaßeshalber im deutschen Nationaltrikot.