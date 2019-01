Spannung pur! Das Spiel der Indians gegen Tilburg hatte viel zu bieten

Im vergangenen Jahr stand ein Ausschluss der Tilburg Trappers aus der Eishockey-Oberliga zur Diskussion. Gut, dass daraus nicht geworden ist. Denn vier Mal traten die Niederländer in dieser Saison in der Region Hannover an, vier Mal gab es besondere und über die reguläre Spielzeit hinausgehende Partien.

Bei den Scorpions verloren die Trappers nach Penaltyschießen (3:4) und gewannen nach Verlängerung (4:3), bei den Indians unterlagen sie nach Verlängerung (5:6) und nun am Sonntag nach Penaltyschießen. Und dieser 4:3-Erfolg der Indians bot, wie oft bei Spielen gegen Tilburg, wieder viele Randgeschichten.

Die Aufholjagd

Nach zwei Minuten lagen die Indians 0:2 hinten. „Wir waren zu Beginn wie hypnotisiert – wie immer am Anfang gegen Tilburg“, sagte ECH-Trainer Lenny Soccio. „Irgendwann waren aber Beine und Siegeswille da.“ Vielleicht auch deswegen, weil seine Spieler diese Situation kennen. Im Oktober gewann der ECH gegen die Trappers sogar trotz 0:3-Rückstand.