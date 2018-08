Eishockey-Oberligst Hannover Indians hat einen weiteren Stürmer verpflichtet. Thore Weyrauch kommt von den Superior Rough Riders, wo er in der Western States Hockey League am Puck war, an den Pferdeturm. Der 19-Jährige wurde in Wismar geboren, seine Ausbildung erhielt er beim DEL-Nachwuchs der Krefeld Pinguine. In der U19 der Westdeutschen war Weyrauch der Kapitän, ehe er ein Jahr in Boulder Valley im US-Bundesstaat Colorado spielte.

​"Werden viel Freude an ihm haben"

„Fantastisch, dass Thore zu uns kommt. Ich bin gespannt auf ihn. Wenn er seinen Torriecher auch bei uns aufs Eis bringt, werden wir viel Freude an ihm haben“, sagt Indians-Trainer Lenny Soccio. Weyrauch nahm 2016 für Deutschland an der U18-Weltmeisterschaft teil. Sein Coach war damals Christian Künast, der frühere Trainer der Hannover Indians.