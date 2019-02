Platzverweis nach elf Minuten! Hannover nach Brutalo-Foul an Julian Korb früh in Überzahl

Was für ein Auftakt im direkten Abstiegskampf-Duell: Hannover 96, Tabellenletzter der Bundesliga, spielt gegen den Vorletzten 1. FC Nürnberg bereits nach elf Minuten in Überzahl. Der Grund: Simon Rhein, Mittelfeldspieler des "Klubs", traf Hannovers Julian Korb in der Nähe der Seitenlinie in vollem Tempo mit gestrecktem Bein am Knie und Unterschenkel. Schiedsrichter Tobias Welz zögerte keine Sekunde und zeigte Rhein die Rote Karte.