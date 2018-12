Bei wem kehrt das Scheibenglück zurück? Scorpions und Indians vor Derby nicht in Topform

Derby, Teil 3, in der aktuellen Saison: In der Oberliga stehen sich am Sonntag (19 Uhr, Hus-de-Groot-Eisarena) wieder die Hannover Scorpions und die Hannover Indians gegenüber. Der SPORTBUZZER beantwortet die wichtigsten Fragen zum immer wieder brisanten Nachbarschaftsduell.

Wie lautet die Derby-Bilanz dieser Saison?

Bislang trafen beide Mannschaften zwei Mal aufeinander, in beiden Spielen gingen die Scorpions als Sieger vom Eis. Das erste Duell gewannen sie am 23. Septemer in Mellendorf in einer verrückten Partie mit 6:5 nach Penaltyschießen, am heimischen Pferdeturm unterlag der ECH am 18. November mit 2:3.