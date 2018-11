Bereit fürs Derby: Scorpions und Indians gewinnen in der Eishockey-Oberliga

Wer ganz mutig ist, kann auf den unwahrscheinlichen Fall von Rückläufern nicht bestellter Karten hoffen - ob die Abholkasse am späten Nachmittag öffnen, steht nach Auskunft von Indians-Geschäftsführer Andy Gysau aber nicht fest.

Die Scorpions bezwangen die Harzer Falken mit 8:2 (3:0, 1:0, 4:2), die Indians gewannen bei Preussen Berlin mit 4:3 (1:2, 1:1, 2:0). Am Sonntag (19 Uhr) kommt es am Pferdeturm zum direkten Duell. Das Spiel ist ausverkauft.

Die Hannover Scorpions und die Hannover Indians sind bereit fürs Derby: Beide Mannschaften gewannen in der Eishockey-Oberliga ihre Freitagspiele.

Derby am 10. März 2017: Im ersten Play-off-Duell siegen die Indians bei den Scorpions mit 4:3. © Sielski

Derby am 12. März 2017: Dieses Spiel werden beide Seiten wohl so schnell nicht vergessen. Die Indians siegen im zweiten Play-off-Spiel gegen die Scorpions mit 8:1 und erreichen dadurch die nächste Runde. © Sielski

Bereits im ersten Drittel schien die Partie für die Scorpions gelaufen zu sein. Nach 20 Spielminuten lagen die Indians mit 3:0 in Führung und feiern ihren dritten Treffer. © Petrow

Am 22. Dezember empfingen die Hannover Indians die Scorpions zum ersten Derby der Saison 2017/2018 am Pferdeturm. © Petrow

Die Fans der Scorpions zeigen beim Auswärtsspiel am 26. Dezember 2017 eine Choreographie.

Am 26. Dezember 2017 können die Scorpions das Derby mit 5:3 für sich entscheiden. Michael Budd erzielt hier das 1:0.

Jubel: Nach dem Sieg im Penalty-Schießen freuen sich die Indians in der Traube. © Lobback

Derby am 14. Januar 2018: In der Meisterschaftsrunde gewinnen die Indians bei den Scorpions im Penalty-Schießen mit 4:3. © Lobback

Ein Indians-Fan bekundet, was er von der Spielstätte der Scorpions hält. © Sielski

Derby im Stadion am Pferderturm vom 16. Februar 2018: Brian Gibbons (Scorpions) guckt nicht begeistert, dahinter jubelt die torhungrige Mannschaft der Indians. © Sielski

Arnold ist der Held des Spiels

Ein bisschen war Erik Pipp der Spielverderber. Knapp unter 13 Minuten waren in der Mellendorfer Hus-de-Groot-Eisarena noch zu spielen. Die Scorpions hatten das 7:0 erzielt, Dennis Arnold traf zum vierten Mal an diesem Abend (48.) - und war damit der Held des Spiels, die Fans forderten lautstark noch drei Treffer ihrer Mannschaft zum Erreichen eines zweistelligen Siegs. Doch Pipp (49., 51.) schnürte innerhalb von 90 Sekunden einen Doppelpack und gestaltete die Niederlage für die Braunlager etwas erträglicher.

Das war aber auch der einzige Lichtblick aus Sicht der Falken. Denn vor 1091 Zuschauern zeigten sich die Scorpions von Beginn an als das weitaus bessere Team. Arnold eröffnete den Torreigen nach fünfeinhalb Minuten. Bis zur ersten Drittelpause erhöhten Chad Niddery (12.) und Christoph Koziol (18.) auf 3:0.

Im Mittelabschnitt gelang Arnold das 4:0 (27.). Im letzten Drittel zogen die Scorpions das Tempo wieder an - und erhöhten in etwas mehr als vier Minuten auf 7:0: Björn Bombis (44.) und Arnold (45.) trafen zum 6:0, ehe Arnold besagtes 7:0 folgen ließen (48.). Matt Wilkens stellte nach dem zwischenzeitlichen Harzer Lebenszeichen schließlich den 8:2-Enstand her (56.).