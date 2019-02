Hannover Scorpions müssen gegen Herner EV ran - Indians haben frei

Mit einem Unentschieden nach 60 Minuten, erst recht natürlich mit einem Sieg, können sich die Scorpions den zweiten Platz in der Nordstaffel sichern – was mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Play-off-Duell mit dem EV Weiden führen dürfte, die Blue Devils sind aktuell Siebter der Staffel Süd und werden diesen Platz kaum noch abgeben.

Scorpions spielen Mittwoch und Freitag gegen Herne

Die Scorpions treffen nicht nur am Mittwoch, sondern auch am Freitag auf die Herner – nicht unbedingt ihr Lieblingsgegner. Im Oktober unterlagen sie im Ruhrgebiet mit 2:3, im Dezember setzte es eine 1:4-Heimniederlage. „Wir werden versuchen, die Scorpions noch zwei weitere Male zu schlagen“, sagte HEV-Trainer Danny Albrecht am vergangenen Freitag bei der Pressekonferenz im Anschluss an die 3:4-Niederlage seiner Mannschaft bei den Indians – eine Aussage, für die er natürlich Applaus im VIP-Zelt erntete.