Hannover Scorpions sichern sich mit 7:3-Sieg gegen Herne Platz zwei

Die Hannover Scorpions haben in der Eishockey-Oberliga den Herner EV mit 7:3 (1:3, 1:0, 5:0) bezwungen und sich damit den zweiten Platz im Norden gesichert.

Matt Wilkens (2.) brachte die Gastgeber in Führung. Danach passierte den Scorpions das, was ihnen schon am Mittwoch bei der 4:6-Niederlage in Herne passiert ist: Sie verloren zwischenzeitlich völlig den Faden. Diesmal nicht im Mitteldrittel, sondern schon im ersten Abschnitt. In weniger als zweieinhalb Minuten drehte der HEV die Partie.