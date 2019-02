Hannover Scorpions verlieren unglücklich - Indians mit dem 11. Sieg in Folge 

m Vorfeld des Spitzenspiels in der Eishockey-Oberliga zwischen den Tilburg Trappers und den Hannover Scorpions gab es einige Verstimmungen. Was der Erste und der Zweite der Staffel Nord schließlich zeigten, war aber einer Topbegegnung würdig. Am Ende schnupperten die Scorpions zwar an einem Punktgewinn, unterlagen jedoch mit 3:5 (1:2, 0:1, 2:2).

Scorpions präsentieren sich gut - und verlieren trotzdem

Das hohe Niveau der Partie lag vor allem an den Gästen - die ohne Fans angereist waren, was der Grund für die atmosphärischen Störungen zwischen beiden Vereinen war. Die Mellendorfer lagen zweimal mit jeweils zwei Toren in Rückstand, konnten aber im Schlussdrittel egalisieren.

Ivy van den Heuvel (7.) und Danny Stempher (9.) schockten die Scorpions früh und sorgten per Doppelschlag für die 2:0-Führung. Patrick Schmid (11.) gelang in Überzahl der Anschluss. Im Mitteldrittel stellte Max Hermens (35.) den alten Abstand wieder her. Mit einem 3:1 für die Trappers ging es daher in den finalen Durchgang.