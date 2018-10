Anzeige

Moment mal! Die Partie Hannover 96 gegen VfL Wolfsburg am Dienstag (18.30 Uhr / live im SPORTBUZZER-Ticker) hatten wir im DFB-Pokal doch im letzten Jahr schon mal! Stimmt. Mit 1:0 setzten sich die Wölfe vor fast exakt einem Jahr am 25. Oktober 2017 in Runde zwei des Pokals gegen die Roten aus Hannover durch. Sie blieben damit auch im zweiten Pokal-Vergleich gegen den Rivalen aus der niedersächsischen Landeshauptstadt Sieger. 1987 warf Wolfsburg die Roten schon einmal, nach einem 3:0 im alten VfL-Stadion, aus dem Wettbewerb. Wolfsburg ist zwar am Dienstag Auswärtsteam, geht aber nach dem 3:0-Erfolg bei Fortuna Düsseldorf in der Bundesliga mit viel Selbstvertrauen in die Partie in der HDI Arena. Die Hannoveraner mussten vor heimischer Kulisse zuletzt ein 1:2 gegen den FC Augsburg hinnehmen.

Wolfsburg-Trainer Bruno Labbadia (52), als Spieler DFB-Pokalsieger 1990 mit Lautern, kann in Hannover wieder auf Admir Mehmedi und Felix Uduokhai zurückgreifen. „Beide Spieler hätten mit der Brechstange schon in Düsseldorf dabei sein können. Wir haben aber gesagt, wir nutzen die zwei, drei Tage mehr, um sie im Training weiter zu fördern“, sagte Labbadia am Montag. Bis zum Anpfiff fraglich nach Schienbeinprellung war dagegen der Einsatz von Maximilian Arnold. „Ich erwarte eine sehr intensive Partie, bei der es auf Kleinigkeiten ankommen wird“, so Labbadias Einschätzung zum Spiel.

Die Zweitrunden-Spiele von Hannover 96 im DFB-Pokal seit dem Pokalsieg von 1992: 2017: VfL Wolfsburg - Hannover 96: Am Mittwoch, den 25. Oktober, um 18:30 Uhr treffen die Roten in der 2. Runde auf Wolfsburg, den Pokalsieger der Saison 2014/2015. Das letzte Aufeinandertreffen im Pokal war 1987 in der 1. Runde. Hannover 96 verlor vor 30 Jahren mit 3:0. © dpa 2016: Hannover 96 - Fortuna Düsseldorf 6:1: Nach 17 Minuten stand es schon 4:0. Bis zum Abpfiff konnten die Roten noch zwei weitere Tore erzielen. Bei dem hohen Sieg trafen Martin Harnik und Felix Klaus jeweils zweimal und Artur Sobiech und Sebastian Maier jeweils einmal. © dpa 2015: Darmstadt 98 - Hannover 96 2:1: Das 1:0 für Darmstadt fiel erst in der 74. Minute. Artur Sobiech konnte kurz darauf ausgleichen, aber Darmstadt schlug wieder zu und gewann mit 2:1. Alle Tore wurden innerhalb von fünf Minuten erzielt. © dpa 2014: VfR Aalen - Hannover 96 2:0: Ein Eigentor von Ceyhun Gülselam in der 24. Minute leitete die Niederlage ein. VfR Aalen stieg in der Saison 14/15 als Letzter aus der 2. Liga in die 3. Liga ab. © dpa 2013: FC Bayern München - Hannover 96 4:1: Es ist einfach Lospech, in der 2. Runde des Pokals nach München zu müssen. Didier Ya Konan sorgte für das zwischenzeitliche 2:1. © dpa 2012: Hannover 96 - Dynamo Dresden 5:4 n.E.: Mame Diouf erzielte den Führungstreffer, doch Dresden konnte zum 1:1 ausgleichen. Mit diesem Spielstand ging es ins Elfmeterschießen. Vom Punkt trafen für 96 Lars Stindl, Manuel Schmiedebach, Konstantin Rausch und Jan Schlaudraff. Artur Sobiech hatte verschossen. © dpa 2011: Hannover 96 - FSV Mainz 05 0:1 n.V.: Nach regulärer Spielzeit war der Spielstand 0:0. In der 93. Minute erzielte Andreas Ivanschitz den Siegtreffer für Mainz 05. Besonders ärgerlich: Didier Ya Konan verschoss einen Elfmeter in der 123. Minute. © dpa 2010: Hannover 96 war bereits in der ersten Runde beim SV Elversberg ausgeschieden - 4:5 nach Elfmeterschießen. © dpa 2009: In der 1. Runde mit einer 1:3-Niederlage bei Eintracht Trier ausgeschieden. © dpa 2008: FC Schalke 04 - Hannover 96 2:0: Heiko Westermann erzielte die beiden Tore für Schalke in der zweiten Halbzeit. © dpa 2007: FC Schalke 04 - Hannover 96 2:0 n.V.: Nach regulärer Spielzeit stand es 0:0. Rafinha und Kevin Kuranyi sorgten in der Verlängerung für die Schalker Tore. © dpa 2006: Dortmund - Hannover 96 0:1: Vahid Hashemian erzielte den Siegtreffer in der 86. Minute. Der Dortmunder Torwart Roman Weidenfeller sah kurz nach der Halbzeit die rote Karte wegen eines Handspiels außerhalb des Strafraums. 96 kam bis ins Viertelfinale und flog gegen Nürnberg im Elfmeterschießen raus. © dpa 2005: Alemania Aachen - Hannover 96 1:2: Thomas Brdaric schoss beide Tore. Robert Enke konnte einen Elfmeter vom späteren 96er Sergio Pinto halten. Im Achtelfinale ist 96 gegen Werder Bremen mit einer 1:4-Niederlage ausgeschieden. © dpa 2004: Energie Cottbus - Hannover 96 6:7 n.E.: Nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung war der Spielstand 2:2. Per Mertesacker und Thomas Christiansen trafen für 96. Die Elfmeter für die Roten schossen und trafen Ricardo Sousa, Leandro, Michael Tarnat, Daniel Stendel und Thomas Christiansen. Ausgeschieden ist Hannover 96 im Viertelfinale mit einer 1:3-Niederlage gegen Schalke 04. © dpa 2003: Eintracht Braunschweig - Hannover 96 2:0: Jacob Thomas und Jürgen Rische waren die Torschützen für die Braunschweiger. © dpa 2002: FC Bayern München - Hannover 96 2:1: Hasan Salihamidzic und Roque Santa Cruz trafen innerhalb von zwei Minuten in der zweiten Halbzeit. Blaise Nkufo konnte den Ehrentreffer durch einen Elfmeter in der 93. Minute erzielen. © dpa 2001: VfL Wolfsburg II - Hannover 96 0:4: Schon zur Halbzeit stand es 3:0 gegen den damaligen Regionalligisten durch ein Tor von Jan Simak und zwei Toren von Jiri Kaufmann. In der 90. Minute erhöhte Nico Däbritz mit einem Elfmeter auf 4:0. Im Achtelfinale schied 96 gegen Bayer Leverkusen mit einer 1:2-Niederlage aus. © dpa 2000: Hannover 96 - Hansa Rostock 2:1: Altin Lala und Danijel Stefulj schossen die beiden Tore für 96. Im Achtelfinale gegen den VfB Stuttgart verloren die Roten mit 1:2. © dpa 1999: Hannover - Arminia Bielefeld 1:2: Das Tor für Hannover war ein Eigentor der Bielefelder. Die letzten 25 Minuten war die Arminia in Unterzahl, aber 96 schaffte den Ausgleich nicht mehr. Markus Kreuz hatte das rettende 2:2 auf dem Fuß, aber er verschoss einen Elfmeter in der 86. Minute. © imago/Contrast 1998: In der 1. Runde mit einer 0:1-Niederlage gegen TeBe Berlin ausgeschieden. © imago/Höhne 1997: Hannover 96 - 1860 München 2:1: Hakan Bicici und Otto Addo schossen die beiden Tore für die Roten. Im Achtelfinale gegen Carl Zeiss Jena verlor 96 mit 3:5 nach Elfmeterschießen. © imago/Rust 1996: Hannover 96 - 1860 München 2:4: Ein Jahr vorher mussten die Roten auch gegen 1860 antreten. In der 30. Minute stand es schon 2:2. Die Siegtreffer für 1860 München fielen in der zweiten Hälfte. Die 96-Treffer erzielten Vladan Milovanovic und Kreso Kovacec. © imago/Rust 1995: In der 1. Runde mit einer 0:2-Niederlage gegen RW Essen ausgeschieden. © imago/Rust 1994: Hannover 96 - Saarbrücken 0:2: Die Gegentore der Roten fielen in den Schlussphasen beider Halbzeiten (45., 84.). © imago/Rust 1993: VfB Gaggenau - Hannover 96 1:3: Nach regulärer Spielzeit stand es 1:1 gegen den damaligen Oberligisten. Das Tor erzielte Christian Schulz. In der Verlängerung fielen die zwei Siegtore durch André Breitenreiter und nochmal Christian Schulz. Im Achtelfinale war mit einem 2:3 gegen Dynamo Dresden Ende im DFB-Pokal. © imago/Rust 1992: VfL Bochum - Hannover 96 1:2: Nach einem Rückstand in der ersten Halbzeit schossen Dejan Raickovic und Martin Groth die beiden Treffer für 96. Im Achtelfinale schieden die Hannoveraner mit einem 3:4 gegen Hertha BSC II aus. © imago/Rust 1991: VfL Bochum - Hannover 96 2:3: Ein Jahr zuvor mussten die Roten in der zweiten Runde auch nach Bochum. Waldemar Steubing, Niclas Weiland und Karsten Surmann sorgten für eine 3:1-Halbzeitführung, die die Bochumer nicht mehr aufholen konnten. In dieser Saison wurde Hannover 96 Pokalsieger. © dpa

Hannover 96 will den Pokal-Hit gegen Wolfsburg als Stimmungs-Aufheller nutzen. „Wir haben ein sehr gutes Erstrundenspiel in Karlsruhe gemacht“, sagte 96-Coach André Breitenreiter in der Medienrunde am Montag, „und wir wollen das letztjährige Pokalspiel in Wolfsburg vergessen machen. Es ist kein Zufall, dass wir zwei Mal in Folge in Runde zwei auf Wolfsburg treffen. Es ist ein 50:50-Spiel, auch wenn die Wolfsburger in der Bundesliga zuletzt ein gutes Spiel gemacht haben, wollen wir zu Hause gewinnen.“

Bilder des DFB-Pokalspiels VfL Wolfsburg - Hannover 96. Jakub Blaszczykowski wird von Salif Sané gestoppt. © dpa Wolfsburgs Trainer Martin Schmidt (l) und 96-Coach André Breitenreiter beim Handschlag vor dem Spiel. © dpa Wolfsburgs Divock Origi (2.v.r.) und Hannovers Salif Sane (2.v.l.) im Duell. © dpa Wolfsburgs Ignacio Camacho (r) und Hannovers Marvin Bakalorz kämpfen um den Ball. Für Ignacio Camacho war in der 21. Minute Schluss. Vermutlich hat er sich eine Verletzung am Sprunggelenk zugezogen. © dpa Paul Verhaegh liegt nach einem Zweikampf mit Miiko Albornoz am Boden. © dpa Josuha Guilavogui hält sich entsetzt die Hände vors Gesicht, nachdem einen Chipball von Divock Origi nicht im Tor unterbringen kann. © dpa Yannick Gerhardt schaut genau hin bei der Brustannahme von Martin Harnik. © dpa Jakub Blaszczykowski packt sich Miiko Albornoz. © dpa 96-Stürmer Jonathas stellt seine Sprungkraft unter Beweis. © dpa

Wie sehe ich das Spiel Hannover 96 gegen VfL Wolfsburg live im TV?

Der Pay-TV-Sender Sky zeigt alle Spiele der DFB-Pokal-Hauptrunden inklusive des Finales in Berlin live. Die Übertragung der Partie Hannover 96 gegen VfL Wolfsburg läuft am Dienstag ab 18.15 Uhr auf Sky Sport 1 (Konferenz), Sky Sport 5 (Einzelspiel) und HD. Michael Born wird das Spiel kommentieren. In der Konferenz blickt Hansi Küpper regelmäßig auf die Partie in Hannover.

Wird VfL Wolfsburg gegen Hannover 96 live im Free-TV übertragen?

Nein. Sky hält die Exklusiv-Rechte. Eine längere Zusammenfassung der Partie Hannover 96 gegen VfL Wolfsburg gibt es in der ARD im Anschluss an das Live-Spiel SV Rödinghausen gegen FC Bayern München.

Gibt es einen Livestream?

Ja. Wer als Sky-Kunde keinen Fernseher zur Verfügung hat, kann das Spiel über Sky Go im Livestream ansehen. Das geht über PC, Smartphone und Tablet. Sky hat eine App entwickeln lassen, die man im iTunes- und Google-Play-Store kostenfrei herunterladen kann.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Das Internet bietet natürlich Alternativen, wenn Du nicht für den Livestream für das Pokalspiel Hannover 96 gegen VfL Wolfsburg bezahlen möchtest. Allerdings musst Du Dich auf eine schlechtere Bild- und Tonqualität, ausländische Kommentatoren und nervige Pop-ups einstellen. Außerdem bewegt man sich in einer rechtlichen Grauzone, weil die Legalität solcher Streams umstritten ist.

