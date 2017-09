Letzte Infos vor dem Spiel: Das müsst ihr zu Hannover 96 gegen den 1. FC Köln wissen

So schlecht wie der 1. FC Köln ist seit über 50 Jahren keine Mannschaft in eine Bundesliga-Saison gestartet: fünf Spiele, fünf Niederlagen, 1:13 Tore. Es gibt mehrere Gründe, warum es aktuell überhaupt nicht läuft. Modeste-Nachfolger Cordoba wirkt oft in der Spitze verloren, im Mittelfeld fehlt Hector (Syndesmoseriss), und in der Abwehr suchen die Geißböcke nach Stabilität.

Ermöglichen Sie iFrame um diesen Inhalt darstellen zu können.

Hanno Balitsch: Bei keinem anderen Profiklub spielte der Mittelfeldabräumer länger als bei Hannover 96 (2005 bis 2010). Erste Station nach seinem Jugendverein Waldhof Mannheim war allerdings der 1. FC Köln in der Saison 2001/2002. Am Ende der Spielzeit stand der Abstieg für Köln und für Balitsch der Wechsel zu Bayer Leverkusen.

Hanno Balitsch: Bei keinem anderen Profiklub spielte der Mittelfeldabräumer länger als bei Hannover 96 (2005 bis 2010). Erste Station nach seinem Jugendverein Waldhof Mannheim war allerdings der 1. FC Köln in der Saison 2001/2002. Am Ende der Spielzeit stand der Abstieg für Köln und für Balitsch der Wechsel zu Bayer Leverkusen. © imago/CoverSport

Reinhold Daschner: Beim großen FC Bayern konnte sich der gebürtige Münchner in zwei Spielzeiten nicht durchsetzen – also ging der Verteidiger 1989 zum 1. FC Köln, wo er allerdings in zwei Jahren nur zu sieben Einsätzen kam. Besser lief es an der Leine: Bei insgesamt 114 Einsätzen zwischen 1992 und 1996 gelangen ihm sogar 21 Treffer.

Reinhold Daschner: Beim großen FC Bayern konnte sich der gebürtige Münchner in zwei Spielzeiten nicht durchsetzen – also ging der Verteidiger 1989 zum 1. FC Köln, wo er allerdings in zwei Jahren nur zu sieben Einsätzen kam. Besser lief es an der Leine: Bei insgesamt 114 Einsätzen zwischen 1992 und 1996 gelangen ihm sogar 21 Treffer. © imago/Rust

Holger Willmer: Der in Lübeck geborene Abwehrspieler ist ein wenig in Vergessenheit geraten – dabei ist er immerhin vierfacher deutscher Meister und zweifacher DFB-Pokalsieger. Einen Meistertitel und Pokalsieg holte er in seiner Zeit (1977 bis 1984) mit dem 1. FC Köln – die restlichen Titel von 1984 bis 1987 mit Bayern München. Von der Isar ging es für zwei Spielzeiten zu Hannover 96 (46 Einsätze).

Holger Willmer: Der in Lübeck geborene Abwehrspieler ist ein wenig in Vergessenheit geraten – dabei ist er immerhin vierfacher deutscher Meister und zweifacher DFB-Pokalsieger. Einen Meistertitel und Pokalsieg holte er in seiner Zeit (1977 bis 1984) mit dem 1. FC Köln – die restlichen Titel von 1984 bis 1987 mit Bayern München. Von der Isar ging es für zwei Spielzeiten zu Hannover 96 (46 Einsätze). © imago/Rust

Ralf Außem: Der in Kerpen geborene Abwehrspieler spielte zeit seiner Karriere nur in Hannover und Köln. Dafür in der Domstadt allerdings bei quasi allen namhaften Vereinen. Los ging’s beim 1. FC (ein Spiel!), dann kam Viktoria – und dann das Gastspiel mit immerhin 92 Spielen von 1981 bis 1984 bei 96. Anschließend kamen noch sieben Jahre bei Fortuna Köln.

Ralf Außem: Der in Kerpen geborene Abwehrspieler spielte zeit seiner Karriere nur in Hannover und Köln. Dafür in der Domstadt allerdings bei quasi allen namhaften Vereinen. Los ging’s beim 1. FC (ein Spiel!), dann kam Viktoria – und dann das Gastspiel mit immerhin 92 Spielen von 1981 bis 1984 bei 96. Anschließend kamen noch sieben Jahre bei Fortuna Köln. © imago/Rust

Andrzej Kobylanski: Gleich zweimal heuerte Andrzej Kobylanski bei den „Roten“ an: in der Saison 1994/1995 und von 1998 bis 2000 (insgesamt 94 Spiele, 22 Tore). Die Rückserie der Saison 1992/1993 verbrachte er allerdings beim 1. FC Köln, wo er immerhin zwölf Spiele bestritt.

Andrzej Kobylanski: Gleich zweimal heuerte Andrzej Kobylanski bei den „Roten“ an: in der Saison 1994/1995 und von 1998 bis 2000 (insgesamt 94 Spiele, 22 Tore). Die Rückserie der Saison 1992/1993 verbrachte er allerdings beim 1. FC Köln, wo er immerhin zwölf Spiele bestritt. © imago/Rust

Artjoms Rudnevs: Der Stürmer war in der Spielzeit 2013/2014 vom Hamburger SV an Hannover 96 ausgeliehen. Im Sommer 2016 wechselte er zum 1. FC Köln.

Artjoms Rudnevs: Der Stürmer war in der Spielzeit 2013/2014 vom Hamburger SV an Hannover 96 ausgeliehen. Im Sommer 2016 wechselte er zum 1. FC Köln. © zur Nieden

Konstantin Rausch: Aus der eigenen Jugend kam Konstantin Rausch zu den Profis von Hannover 96 und war bis 2013 am Maschsee berühmt-berüchtigt für seine Flankenläufe über die linke Seite. Dann ging es über die Stationen Stuttgart und Darmstadt zu Manager Jörg Schmadtke an den Rhein.

Konstantin Rausch: Aus der eigenen Jugend kam Konstantin Rausch zu den Profis von Hannover 96 und war bis 2013 am Maschsee berühmt-berüchtigt für seine Flankenläufe über die linke Seite. Dann ging es über die Stationen Stuttgart und Darmstadt zu Manager Jörg Schmadtke an den Rhein. © zur Nieden

Leonardo Bittencourt: 2013 unterschrieb der Offensivspieler einen bis 2017 gültigen Vertrag in Hannover – nicht ohne dass sich der abgebende BVB eine Rückkaufoption sicherte. 2015 lotste der von 96 zum 1. FC Köln gewechselte Manager Jörg Schmadtke ihn jedoch an den Rhein.

Leonardo Bittencourt: 2013 unterschrieb der Offensivspieler einen bis 2017 gültigen Vertrag in Hannover – nicht ohne dass sich der abgebende BVB eine Rückkaufoption sicherte. 2015 lotste der von 96 zum 1. FC Köln gewechselte Manager Jörg Schmadtke ihn jedoch an den Rhein. © dpa

Kostas Konstantinidis: Der Verteidiger kam in der Saison 2002/2003 von Hertha BSC zu Hannover 96 und half maßgeblich mit, die „Roten“ in der ersten Spielzeit nach dem Aufstieg im Fußballoberhaus zu halten. 2004 zog es den Griechen für eine Spielzeit weiter zum 1. FC Köln.

Kostas Konstantinidis: Der Verteidiger kam in der Saison 2002/2003 von Hertha BSC zu Hannover 96 und half maßgeblich mit, die „Roten“ in der ersten Spielzeit nach dem Aufstieg im Fußballoberhaus zu halten. 2004 zog es den Griechen für eine Spielzeit weiter zum 1. FC Köln. © imago/AcionPictures

​Wer ist der Schiedsrichter?

Auf dem Feld hat Schiedsrichter Daniel Siebert den Hut auf. Der Berlin pfiff bisher sieben Mal Spiele von Hannover 96, die letzten fünf haben die Roten unter seiner Leitung verloren. Viel interessanter ist für das Schlusslicht allerdings die Besetzung des Videoschiedsrichters. Wolfgang Stark wird wie schon am Mittwochabend zum zweiten Mal Videoassistent beim 1. FC Köln sein und knifflige Szenen am Monitor auswerten. Bei der Kölner Niederlage gegen Eintracht Frankfurt stand Stark dabei im Fokus der hitziger Diskussionen: Er habe bei drei strittigen Entscheidungen jeweils falsch und zu Lasten der Geißböcke entschieden, so der Vorwurf beim Letzten.

​Was sagt die Statistik?

In der Bundesliga haben die Roten einen kleinen Nachteil gegen die Kölner. Die Gäste gewannen 19 der 44 direkten Duelle in der Bundesliga. 96 kommt nur auf 18 Siege bei sieben Unentschieden. Dafür sieht die Heimbilanz von Hannover gegen die Karnevals-Hochburg deutlich besser aus. In 22 Spielen gab es lediglich sechs Niederlagen. Das letzte Duell gewannen die Kölner am 12. März in der HDI-Arena mit 2:0. Der frühere 96-Kicker Leonardo Bittencourt schoss beide Tore. Im September 2014 gewann Hannover das letzte Mal ein direktes Duell. Joselu machte damals das Tor des Tages.