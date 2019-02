96-Meinung: Der Neustart braucht keine Lückenfüller

Hannover 96 steht vor einem Komplettumbruch in drei Akten. Schon im März entscheidet sich die Zukunft des wankenden Bundesligaklubs und stadtgrößten Vereins. Sportlich wie strukturell. Erst Stuttgart, zwei Wochen später Augsburg – steht 96 nach diesen Partien immer noch nicht vor mindestens einem dieser Gegner, geht’s in die 2. Liga. Die Mitgliederversammlung am 23. März gibt dann den Ausschlag, wie geordnet oder wie revolutionär die Arbeit zwischen Verein und Geldgebern möglich sein wird. Perspektive: Unklar!

96 braucht nachhaltige Perspektive

Und im Sommer dann folgt der längst überfällige Umbruch in der Mannschaft. Die Klassenzugehörigkeit entscheidet einzig über die Intensität. Der Sportmanager, der in der 2. Liga wohl nicht mehr Horst Heldt heißen wird, muss Hannover 96 mit nachhaltiger Perspektive aufstellen. Keine Lückenfüller, keine Stinkstiefel, keine Einzelgänger. Nur die vernünftige Idee und die richtige Motivation, einen Kader zu kreieren, in dem die Hierarchie sowie die Leistungsdichte stimmen und das gemeinsame Ziel „Bundesliga“ stringent verfolgt wird, können wirken.