"Das Tor steht ja in der Mitte und nicht an der Eckfahne": Hannover 96 in der Torkrise

Schweißausbrüche brauchen die gegnerischen Abwehrreihen aktuell nicht zu bekommen, wenn Hannover 96 in Ballbesitz ist. Das 0:3 gegen Frankfurt war zwar „nur“ das zweite Spiel in Folge ohne einen eigenen Treffer. Doch die Durchschlagskraft fehlt schon lange: Die Niederlage war bereits das neunte Saisonspiel, in dem es keinen 96-Treffer gab. Noch schlimmer: Gegen die Eintracht kam im Angriffsspiel nicht annähernd etwas Produktives heraus, obwohl Trainer Thomas Doll mit Nicolai Müller, Hendrik Weydandt, Takuma Asano und später Jonathas und Bobby Wood fünf Angreifer auf dem Platz hatte. Ein Schuss von Müller war schon der Offensivhöhepunkt. Keine Zielstrebigkeit Ansonsten war vieles wieder zu umständlich, nicht zielstrebig genug in Richtung des gegnerischen Tores. „Es hat Situationen gegeben, in denen wir es besser nach vorne lösen müssen“, sagte Manager Horst Heldt. „Da waren wir zu hektisch. Das Tor steht ja in der Mitte und nicht an der Eckfahne.“ Das scheint das Team vergessen zu haben. Insgesamt hat 96 in der gesamten Saison nur 20 Tore erzielt und damit die drittschwächste Offensive der ganzen Liga. „Natürlich müssen wir Möglichkeiten kreieren und die auch nutzen“, sagte Heldt. Klar: Mit Linton Maina, Noah Sarenren Bazee, Niclas Füllkrug und Ihlas Bebou fallen vier wichtige Eckpfeiler in der Offensive aus. Vor allem das fehlende Tempo, das Bebou, Maina und Sarenren mitbringen, macht sich bemerkbar. „Wenn du über die Außen nicht richtig mit Speed kommst, dann ist es natürlich auch schwer für die Jungs, vorne mal den einen oder anderen freizuspielen“, sagte Trainer Doll.

Stürmer treffen nicht Ob das wirklich helfen würde? Rückkehrer Jonathas konnte bisher nicht zeigen, dass 96 auf seine Tore für die Rettung zählen kann. Wood hat nach wie vor überhaupt keine Bindung zum Spiel oder zu den Kollegen, wirkt meist wie ein Fremdkörper auf dem Platz. Sein letzter Treffer gelang ihm Ende November des vergangenen Jahres. Asano wuselt viel, viel kommt dabei aber nicht heraus. Dem Japaner fehlt die Zielstrebigkeit. Weydandt, der im Sommer erst zu den Profis befördert wurde, kann man keinen Vorwurf machen. Auch wenn der Stürmer die Torflaute auch sich ankreidet: „Wir müssen vorne die Tore machen, da nehme ich mich nicht aus, und hinten weniger Fehler – so einfach ist das“, sagte Weydandt. Vorne nicht treffsicher, hinten undicht. Keine guten Voraussetzungen für den Abstiegskampf. Gegen Frankfurt fielen die Gegentore wieder einfach. „In erster Linie müssen wir unser Tor mal sauber halten. Bruno Esser hat sowieso alles gehalten, was man halten kann. Am Ende ist er dann aber auch machtlos“, urteilte Heldt.