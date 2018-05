Hannovers Fußballchefs kritisieren Hannover 96: "Das ist kein Fairplay"

Hannover 96 will mit einer dritten Mannschaft in der nächsten Saison an den Start gehen. Um möglichst schnell in die Oberliga zu spielen, will sich der Verein bei Fortuna Sachsenross in der Kreisliga einkaufen. Das kommt in Hannovers Fußballszene gar nicht gut an.