Der Jahrhundertritt des Hans Günter Winkler: „Ich schrie bei jedem Sprung“

Fünf Goldmedaillen, eine Silbermedaille, eine Bronzemedaille, dazu zwei Weltmeistertitel, ein Europameistertitel, fünfmal deutscher Meister. Hans Günter Winkler, kurz HGW, war der weltweit erfolgreichste Springreiter. Bis 1984 ritt Winkler in 107 Nationenpreise, von denen er 42 gewann. 2016 sprach der Jahrhundertreiter Winkler mit unserer Redaktion für die Reihe „Diese eine Sekunde“ über den Ritt seines Lebens 1956 in Stockholm. Anlässlich seines Todes veröffentlichen wir das Interview nun auch im SPORTBUZZER.

Herr Winkler, gehen wir 60 Jahre zurück. 17. Juni 1956. Olympische Spiele in Stockholm. Erster Umlauf. Dreizehntes Hindernis, der 1,60 Meter hohe Gartenkoppelzaun. Bis dahin waren Sie auf Ihrer Stute Halla fehlerfrei geblieben, als Einziger. Was passierte dann? Es war der vorletzte Sprung. Er war sehr steil und hoch. Um keinen Fehler zu riskieren, habe ich die Stute stärker zurückgenommen. Halla sprang daraufhin heftig ab und riss über dem Sprung ihre Hinterhand hoch. Um oben zu bleiben, machte ich instinktiv die Knie zu. Da sagte es peng! Es war unglaublich schmerzhaft, in vielerlei Hinsicht. Sie haben sich dabei einen Muskel in der Leiste gerissen. Aber ein Hindernis kam noch. Wie konnten Sie sich im Sattel halten? Mit Glück. Ich hatte keine Führung mehr und rutschte im Sattel hin und her. Ich blieb nur drauf, weil Halla geradeaus lief: Durch den nächsten Sprung, direkt auf den Ausgang zu. Pferde gehen ja immer dahin, wo die Pfleger mit den Leckerlis warten. Sie führten uns aus dem Parcours, ich rutschte von Halla herunter und wurde zur nächsten Bank getragen. Da saß ich dann.

Ihr Mannschaftsarzt diagnostizierte Ihnen daraufhin zunächst einen Leistenbruch… Nein, nein. Ich habe keinen Arzt rangelassen. Dachten Sie nie ans Aufgeben? Nein, aufgeben kenne ich nicht. Wir waren damals drei Mann. Nicht vier Mann wie heute. Wenn einer ausfiel, war die Mannschaft kaputt. Ich hatte plötzlich die Verantwortung. Jeder guckte: Was macht er nun? Ich signalisierte: Alles in Ordnung. Wenn man mich in ein Krankenhaus geschleppt hätte, dann wäre alles aus gewesen. Hans Günter Winkler wäre der größte Feigling der Nation gewesen. Ich war damals der Erfolgreichste. Die Leute warteten nur darauf, dass ich mir einen Fehler leiste. Nach dem ersten Umlauf lag die deutsche Equipe mit 28 Fehlerpunkten in Führung. Zum ersten Mal nach dem Zweiten Weltkrieg waren die deutschen Reiter einer Medaille so nah. Konnte man da überhaupt kneifen? Kneifen kam gar nicht infrage. Es gibt Leute, die über den Dingen stehen, die wie besessen an die Dinge glauben. Wie der Beckenbauer, der mit gebrochenem Unterarm weiter Fußball spielte. Ich wollte zu Olympia. Ich war bei Olympia. Ich wollte reiten – und gewinnen.

War Ihr Umfeld nicht besorgt? Neben unserem Tierarzt, Willi Büsing, ahnte nur Fritz Thiedemann, was genau los war. Er war zehn Jahre älter, er war mein Mannschaftskollege und Kumpel. „Schnauze halten, gucken, wir machen das schon“, sagte Fritz zu mir. Wir waren damals nicht zimperlich. Vor dem zweiten Umlauf wenig später gab der Tierarzt Ihnen ein Zäpfchen und flößte Ihnen starken Kaffee ein. Dann ging es mit Halla zurück in den schwersten Parcours der Welt. Eigentlich unmöglich, oder? Galoppieren ging. Aber die Sprünge waren unerträglich. Ich schrie bei jedem Sprung. Die Stute sprang mit jedem Schrei höher. Halla und ich haben füreinander gekämpft. Ohne mich ging es für sie nicht. Aber mit einem anderen Pferd wäre es für mich nicht gegangen. Wir blieben null – und gewannen Einzelgold und Mannschaftsgold. Halla galt als schwieriges Pferd. Für etliche Reiter war sie „unreitbar“. Wie haben Sie die Stute rumgekriegt? Ich lernte Halla 1951 kennen. Ihr Besitzer, der Landwirt Gustav Vierling aus Darmstadt, hatte mich gebeten, sie zu reiten. Sie war auf der Rennbahn gewesen, in der Vielseitigkeit und überall für untauglich befunden worden. Der Bursche, der mir Halla brachte, sagte nur: „Achtung, ist eine Frau. Kann zickig sein.“ Zum Glück habe ich ein Händchen für Frauen. Eine Frau kann man nicht schlagen, mit einer Frau muss man reden. Nur wenn gar nichts mehr geht, hilft kaltes Wasser. So habe ich das mit Halla gemacht: Es gab Worte, Leckerlis und ab und zu kaltes Wasser.

War das Ihr Erfolgsrezept im Umgang mit Pferden? Ich habe mit sieben Pferden olympische Medaillen gewonnen, die als nicht reitbar galten. Das waren Persönlichkeiten, intelligent wie Menschen. Für mich waren sie perfekt, mit dummen Pferden konnte ich nichts anfangen. Am liebsten bin ich eigentlich Stuten geritten: Eine Frau geht für einen Mann, den sie liebt, durchs Feuer. Auf eine Frau können Sie sich verlassen. Auf Männer nicht. Sie sind in Wuppertal geboren und aufgewachsen. Wie kamen Sie zum Reiten? Mein Vater war in Wuppertal Reitlehrer. Ich war Einzelkind, ging in den Kindergarten, in die Schule und nachmittags in den Stall. Ich habe mich nützlich gemacht und durfte ab und zu in den Sattel. Im Krieg wurde Ihre Familie zersprengt. Ihr Vater starb. Was bedeutete das für Ihre reiterliche Laufbahn? Ich war das Hänschen, das durch den Krieg zum Hans wurde. An reiten war zunächst nicht zu denken. Meine Mutter war ausgebombt worden. Wir waren kaputt. Wir hatten Hunger. Nach dem Krieg arbeitete ich im Taunus als Pferdepfleger. Ich war ein Niemand. Bis ich Eisenhower traf. General Dwight D. Eisenhower? Ja. Eisenhower war Militärgouverneur der amerikanischen Besatzungszone. Ich kümmerte mich um seinen Stalltrakt. Eines Morgens musste ich mit zwei gesattelten Pferden im Hof stehen. Da kam ein älterer Herr auf mich zu und sagte: „Eisenhower.“ Ich antwortete: „Winkler.“ Wir sind dann zusammen ausgeritten. Ohne Begleitung. Eisenhower plauderte über sein Leben. Ich über meins. Wir haben uns wunderbar verstanden.

