Hans Meyer: So sollten FC Bayern, BVB & Co. mit der Mehrfach-Belastung umgehen

Wenn Teams mit Spielern gespickt sind, welche die nationale Meisterschaft bestreiten, lange im nationalen Pokal dabei sind, in den unterschiedlichen europäischen Wettbewerben und bei Länderspielen gefordert werden, dann erreicht die körperliche und psychische Belastung des Leistungsfußballers noch mal andere Dimensionen. So wie jetzt, wenn es in den kommenden Wochen nicht nur am Wochenende, sondern auch unter der Woche in Pokal, Champions League und Europa League zur Sache geht.