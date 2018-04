Hans Meyer in der Viererkette: "Natürlich kann Klopp den Job als Bundestrainer ausfüllen"

Jürgen Klopp kann nur Mainz - dieser Satz war 2008 vor seinem Wechsel zu Borussia Dortmund vielerorts zu lesen. Ich frage mich heute: Welcher Hellseher unter den „früheren“ Journalisten ist so mutig und outet sich, das damals geschrieben zu haben? Lasst uns eine Belohnung aussetzen. Jürgen hat in den vergangenen zehn Jahren natürlich längst den Gegenbeweis erbracht.

Er ist authentisch, hat klare Vorstellungen von dem, was auf dem Platz passieren soll und setzt das konsequent und mit viel pädagogischem und psychologischem Geschick um. Mit dem FC Liverpool steht er ganz nah vor dem Champions League-Halbfinale - da drängt sich die Frage auf: Was zeichnet Jürgen Klopp eigentlich aus?

"Nicht mal mehr am Sack kann man sich ja kratzen"

Ihn auf seine Emotionalität zu reduzieren, wäre falsch. Ich selbst bin früher auch nicht eingeschlafen auf der Bank, in einem nicht zurechnungsfähigem Zustand war ich jedoch selten. So ist es bei Jürgen auch. Jeder Trainer muss mit dieser Öffentlichkeit und Verantwortung klarkommen. Sparen sollte man sich eher die extreme mediale Aufmerksamkeit für den Mann am Rande des Geschehens. Nicht mal mehr am Sack kann man sich ja kratzen...