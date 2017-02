96-Legende Hans Siemensmeyer: "Ich bin enttäuscht von Daniel Stendel"

Hans Siemensmeyer ist Vereinslegende, spielte zwischen 1965 und 1974 in der Bundesliga 278-mal für Hannover 96, war später auch Trainer. (Hier mehr zu seiner Karriere.)

Herr Siemensmeyer, machen Sie sich Sorgen um 96?

Ja, schon. Aber mir ist es im Grunde egal. Mit dieser Mannschaft würden sie sowieso sofort wieder absteigen. Man redet immer vom besten Kader der zweiten Liga. Das ist der teuerste Kader der zweiten Liga, aber nicht der beste.

Wie meinen Sie das?

Auf verschiedenen Positionen ist 96 wirklich schwach besetzt. Wenn ich die Sechserposition sehe mit Schmiedebach und Bakalorz – da kommt ja gar nichts nach vorne. Von denen schießt ja nicht einer mal ein Tor. Auch von der Zehnerposition müssen mehr spielerische Impulse und Torgefahr kommen. Der Harnik lebt da vorne von der Hand in den Mund, von den Bällen, die er sich selber holt. Aber mal torgefährlich angespielt wird er doch nie. Im Moment brauche ich Schmerzensgeld, wenn ich mir die Spiele anschaue. Und dann redet man bei 96 noch davon, was wollt ihr überhaupt, wir haben doch ’nen Punkt geholt. Gegen den Tabellenvorletzten! Den muss man mit 4:0 oder 5:0 nach Hause schicken. Und dann muss man am Ende noch froh sein, wenn man 2:2 spielt.

Nun ist 96 aber immer noch Zweiter – das würde ja zum direkten Wiederaufstieg reichen…

Aber schauen Sie doch mal, wie viel Glück 96 schon hatte. So viel Glück hat man nicht die gesamte Saison. Da kommen noch Mannschaften in der Rückrunde nach Hannover – ich denke an Braunschweig, Stuttgart und Union Berlin: Da reicht Glück nicht, da brauchst du Können. Da muss man was zeigen, um die auseinanderzunehmen.